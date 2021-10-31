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Sağıroğlu: "Amacımız futbolcu yetiştirerek ihraç etmek" Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu: "Özkan Sümer Türkiye'deki altyapı gerçeğini gündeme getiren isimdi" "Yetiştirdiğimiz oyuncuları önce A Takıma fayda sağlayıp sonrada ihraç etmek istiyoruz"

İHA

Sağıroğlu: "Amacımız futbolcu yetiştirerek ihraç etmek" Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu: "Özkan Sümer Türkiye'deki altyapı gerçeğini gündeme getiren isimdi" "Yetiştirdiğimiz oyuncuları önce A Takıma fayda sağlayıp sonrada ihraç etmek istiyoruz"

Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, altyapıda amaçlarının oyuncu yetiştirerek ilk önce A takıma fayda sağlamalarını sonra da ihraç etmek istediklerini söyledi.
Trabzonspor'da futbol oynayan, başkanlık görevinde bulunan, şampiyonluk yaşatan teknik direktör Türk futbolunun efsane isimlerinden Özkan Sümer’in adını taşıyan “Özkan Sümer Futbol Akademisi” bugün basın mensuplarına tanıtıldı.
Akyazı Spor Kompleksi içinde yer alan Özkan Sümer Futbol Akademisi'nde, 48 oda, 108 yatak kapasiteli, içerisinde fitness salonu, yemekhane, derslikler, idari birim ofisleri, 3 adet doğal çim saha, 2 adet suni çim saha, basketbol sahası, tenis kortu ve sosyal yaşam alanlarının yer aldığı tesis basın mensuplarına gezdirildi.
Gezi sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, Özkan Sümer Futbol Akademisi'nde futbolcu yetiştirerek önce A takıma fayda sağlayıp sonrada ihraç etmek istediklerini belirterek, "Özkan Sümer, 50 yıl önce Türkiye'de alt yapı gerçeğini ortaya koyan kişiydi. Türkiye genelinde bu yapıldı ama Trabzonspor bundan en çok istifa eden kulüplerin başında geldi. Dikkat ettiğimiz zaman Trabzonspor altyapıdan gelen oyuncularıyla şampiyonluklar yaşadı. Bugün futbol bir endüstri haline geldi artık üretmek gerekiyor. Biz de Özkan Sümer Futbol Akademisi'nde oyuncu yetiştirmek için Türkiye'nin ilklerinden biri olan altyapıyı kurduk. Bütün derslikleriyle, sağlık merkeziyle, fitness salonu, yatakhanesi, sosyal alanlarıyla, diyetisyeni ve psikoloğu ile birlikte eksiksiz bir tesis kurduk" dedi.
Amaçlarının Trabzonspor'a altyapıdan oyuncu yetiştirmek olduğunu belirten Sağıroğlu, "Öncelikli olarak A takımda istifade edip, sonra ihraç etmek. 300 yakın oyuncumuz var. Bütün altyapıları takip ettirerek bütün gençlerimizi izler bir politikamız var. Altyapıya katmak istediğimiz oyuncular olur ise takımlarıyla görüşüp aramıza katıyoruz" ifadelerini kullandı.

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