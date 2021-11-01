Jandarmadan vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı, dolandırıcılık olaylarındaki artışa dikkat çekmek için vatandaşları uyardı.

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce son günlerde artan telefon ve internet dolandırıcılığı ile ilgili olarak vatandaşların bilgilendirilmesi ve olayların önlenmesi için çalışmalar başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, vatandaşların telefonda kendini herhangi bir kurum, kurum yetkilisi, asker, polis, jandarma, Cumhuriyet Savcısı, Hakim, Vali ve Kaymakam gibi arayarak "Adınız suça, terör örgütlerine karıştı, yardım kuruluşlarına para topluyoruz, devlet size yardım verecek, hesabınıza para yatıracağız" gibi söylemlere itibar edilmemesi konusunda uyarılarda bulunuldu.

Açıklamada, telefonda görüşmelerin uzaması halinde dolandırıcıların ikna etmelerinin o kadar kolaylaştığı belirtilerek “Her yıl binlerce kişi Telefon ve internet üzerinden kandırılıyor. Peki biz bu tip durumlar için nasıl bir önlem alabiliriz. Dolandırıcıların en büyük amacı para için, insanları telefon üzerinden kandırmak istemeleridir. İlk olarak size isminizle hitap ederek küçük bir konuşma yaparlar ve ardından aileniz hakkında sorular sorarlar. Güvendiğiniz bir firmayı ya da kişi adına aradıklarını söylerler. Ayrıca internet üzerinden reklam mecraları ile sizlerin onları araması için çalışma yaparlar. Eğer kim olduğunu bilmediğiniz gelen aramalardan size bir şeyler pazarladıklarını hissederseniz 'hayır teşekkürler' diyerek telefonunuzu kapatın çünkü telefon görüşmesi ne kadar uzarsa sizi ikna etmeleri o kadar kolaylaşır. Sizi ikna ederler ise bu görüşmelerde sizden kimlik numarası, kredi kartı numarası talep edeceklerdir bu durumda ilgili mercilere ve 112 ihbar hattına bu durumu bildirmeniz fayda sağlayacaktır” denildi.



“Herkes potansiyel bir hedeftir”

Her vatandaşın dolandırıcılar için potansiyel bir hedef olduğunun dile getirildiği açıklamada, “Genellikle telefon ile faaliyet gösteren dolandırıcılar, sizin şanslı olduğunuzu ve bir şeyler kazandığınızı söyleyerek sizi ikna ederler ve bu durum karşısında sizi bir web sitesine ya da telefon üzerinden kart bilgilerinize erişmeye çalışırlar. Örnek ‘cep telefonu kazandınız’ derler ‘sizden hediyenizin vergileri için 100 TL fark istiyoruz’ derler hem kart bilgilerinizi alırlar ya da düşündüğünüz telefondan alakasız bir telefon gönderirler adresinize. Bu tip durumlarda 'hayır teşekkür ederim istemiyorum' diyebilirsiniz. Herkes potansiyel bir hedeftir. Dolandırıcılık, etnik köken, cinsiyet, yaş, eğitim, gelir veya yaş sınırı tanımaz. Bazı dolandırıcıların özellikle belirlediği gruplara yoğunlaştığı tespit edilmiştir. Örneğin yaşlı ve tek yaşayan kişiler. Beklenmedik bir satış telefon çağrısıyla nasıl başa çıkılmalı? Bir telefon pazarlamacısıyla nasıl başa çıkılmalı? kendinize sorun. Kimin ve neden aradığını bilmiyorsanız 'hayır teşekkürler diyerek' telefonu kibarca kapatınız. Acelen ne? Sizi acele ettiriyorlarsa acele etmeyin ve karşı tarafı dikkatlice dinledikten sonra uygunsuz olduğunu düşünüyorsanız kibarca telefonu kapatınız” ifadelerine yer verildi.



Pandemi internet dolandırıcılığını arttırdı

Son dönemde pandemi nedeniyle banka şubelerine gitmenin güvenli olmaması nedeniyle internet bankacılığı kullanımının artmasının beraberinde internet üzerinden işlenen dolandırıcılık suçlarının da artmasına neden olduğunun kaydedildiği açıklamada, “En büyük dolandırma yöntemleri ise adınız terör soruşturmalarına karıştı, hesaplarınıza terör örgütünce para aktarılmış, hesabınızı kontrol edeceğiz, adınız terör örgütü listesinde, siz terör örgütünün gizli kasasısınız elinizdeki paraları kontrol edeceğiz, altınlarınız sahte bize böyle bir ihbar var gelip altınlarınızı kontrol edeceğiz gibi yöntemlerle size yaklaşırlar. Unutmamak gerekir ki hiçbir resmi kurum ve kuruluş sizden bu tip taleplerde bulunmazlar. Savcı, hakim, vali, kaymakam, asker, polis, jandarma devletin hiçbir yetkilisi sizden para istemezler. Başınıza bu şekilde bir olay geldiğinde, öncelikle ilk yapmanız gereken işlem, bankanızın bütün hesap ve kartlarınıza bloke koyduğundan emin olmaktır. Zira bazı bankalar, kendilerine telefonla yapılan dolandırıcılık bildirimlerine rağmen bloke işlemini hemen yapmamakta ve kişilerin zararının artmasına sebebiyet vermektedirler. Hesaplarınıza ve kartlarınıza hemen bloke koyulması konusunda ısrarcı olunuz. Yapılan işlemlerin hemen iptalinde ısrarcı olunuz. Sonrasında yapmanız gereken işlem, hemen 112 acil çağrı hattını arayınız, en yakın karakola veya suçüstü savcılığına başvuru yaparak başınıza gelen olayı anlatmak ve müracaatta bulununuz. Yaptığınız bu şikayet sonrasında dolandırıcılar çok büyük bir ihtimalle tespit edilerek yakalanacak ve açılacak ceza davası neticesinde ceza alacaklardır” denildi.

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