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Karadeniz'de balık stoklarını tükettikleri iddiasıyla suçlanan yunus ve köpek balıkları aklandı KTÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cemal Dinçer: “Karadeniz’de görülen yunus ve köpek balıkları miktar olarak avcılığımızı çok etkileyecek ve balık stokları üzerinde endişe verecek boyutta değil”

İHA

Karadeniz'de balık stoklarını tükettikleri iddiasıyla suçlanan yunus ve köpek balıkları aklandı KTÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cemal Dinçer: “Karadeniz’de görülen yunus ve köpek balıkları miktar olarak avcılığımızı çok etkileyecek ve balık stokları üzerinde endişe verecek boyutta değil”

Karadeniz’de son dönemde balık stoklarını tükettikleri iddiasıyla suçlanan yunus ve köpek balığı popülasyonunun avcılığı çok etkileyecek ve balık stokları üzerinde endişe verecek boyutta olmadıkları belirtildi.
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cemal Dinçer, son dönemde balıkçıların ağlarına sıkça takılan köpek ve yunus balıklarının balık av stoklarını ciddi anlamda etkilemediğini söyledi. Yunus ve köpek balıklarının Karadeniz’e dışardan gelmediğini ve Karadeniz’de var olan balık türleri olduklarını ifade eden Dinçer, köpek ve yunus balıklarının diğer balık türlerini tüketmelerinin av stokları üzerinde endişe verici boyutta olmadığını belirtti.
Köpek Balığının avdan muaf olmasından dolayı Karadeniz’de rahat üreyip çoğalabildiğine dikkat çeken Dinçer, “Köpek Balığı Karadeniz’de var olan bir balıktır, dışardan gelmiş değil. Bizde köpek balığı üzerine avcılık yapılmadığı için dolayısıyla kendisi avdan muaf olduğu için daha rahat üreyebilmekte ve çoğalabilmektedir. Son zamanlarda da bu çoğalmasını doğal olarak bu şekilde gerçekleştirdiğini söylememiz mümkündür. Çünkü özel olarak hedef tür olarak avcılığı yapılmamaktadır ancak, çevirme ağlarıyla yaptığımız avcılıkla ağlara takılarak teknelere alınabilmektir. Korunmuş olması bunda etkendir. Yaşaması için sularımız buna uygundur. Eğer üzerinde avcılık yapılmazsa doğal olarak popülasyonunun artması beklenebilir. Karadeniz’de olan türleri şu anda miktar olarak çok avcılığımızı etkileyecek düzeyde olduğunu zannetmiyorum” dedi.

"Herkes kendi rızkını alacaktır"
Denizlerde herkesin rızkını alacağına dikkat çeken Dinçer, Yunuslar'ın da balık stokları üzerinde olumsuz yönde endişe verici boyutta olmadığını ifade ederek, “Balıkçılık açısından endişe verici olan Yunuslardan söz ediliyordu. Daha çok pelajik balıkları tükettiği, Yunuslar avlansın gibi balıkçıların bazı şikâyetleri olabilmekteydi. Ama biz o konuda duyarlılığımızı gösterdik. Denizde şu kural her zaman vardır, herkes rızkını alacaktır. Dolayısıyla Yunusları avlamamız gibi bir şey söz konusu değil. Zaten bunlar Avrupa Konfederasyonuyla ile bizim de üyesi olduğumuz imzalarla birlikte koruma altına alınmışlardır. Herkes kendi yiyeceğini tüketir. Dolayısıyla Yunusların diğer balıkları tüketmesi stokları üzerinde endişe verici boyutta değildir” diye konuştu.

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