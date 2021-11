Bu sezon İstanbul'un üç büyüklerine karşı ilk deplasman maçına çıkacak olan Trabzonspor'da, Teknik Direktör Abdullah Avcı Beşiktaş planlarını hazırlıyor.

Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak olan mücadele zirveyi yakından ilgilendiriyor. Kazanan takım 3 puanın yanında psikolojik olarak da rahatlayacak. Bordomavililer haftaya Beşiktaş'ın önünde 7 puan farkla girerken, aradaki puan farkını 10'a çıkarmak için mücadele edecek. Siyahbeyazlılar ise yarıştan kopmamak için tüm kozlarını kullanacak.

Süper Lig'de yenilgisiz yoluna devam eden ve liderlik koltuğunda yer alan bordomavililer, Beşiktaş maçının hazırlıklarını moralli bir şekilde sürdürürken, Teknik Direktör Abdullah Avcı ve yardımcıları Beşiktaş maçının saha planları üzerinde çalışıyor. Antrenmanların ardından yardımcılarıyla birlikte analizler yapan ve oyuncularıyla bire bir ve takım halinde görüşmeler yapan deneyimli teknik adam sahaya süreceği kadroyu da şekillendiriyor.



Bakasetas ve Nwakaeme ilk on bire dönüyor

Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarına sakatlıkları nedeniyle ilk on birde başlayamayan Bakasetas ve Nwakaeme Beşiktaş maçıyla birlikte ilk on bire dönmeleri bekleniyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı!nın, cezalı olan Edgar le'nin yerine ise Hüseyin Türkmen veya Denswill ikilisinden birine şans vermesi bekleniyor. Peres'in sakatlığında Dorukhan'a şans veren Avcı'nın bu oyuncunun performansından memnun olduğu belirtildi.



Avcı'dan, Yusuf Sarı'ya özel görev

Bordomavili takımda sakatlıkları bulunun Peres ve Gervinho ile birlikte cezalı olan Edgar le'nin forma giyemeyecek olmasına rağmen Trabzonspor'un yedek kulübesi de güçlenecek. Tedavileri tamamlanan ve takımla birlikte çalışmalarını sürdüren Koita ve Abdulkadir Parmak'ın yanı sıra Cornelius, Siopis, Denswill, Serkan Asan, Yunus Mallı ve Yusuf Sarı gibi isimler de hamle oyuncuları olarak kenarda bekleyecek.

Trabzonspor'a geldiği Temmuz 2019'dan bu yana bordomavili formayla oyuna sonradan girdiği Süper Lig maçlarında en fazla gole katkı sağlayan oyuncu olan Yusuf Sarı (3 gol ve 3 asist), Beşiktaş maçında da Abdullah Avcı'nın yedek kulübesindeki önemli kozlarından biri olacak. Deneyimli teknik adam, müsabakanın gidişatına göre bu oyuncunun topla birlikte olan hızından yararlanmayı planlıyor.

