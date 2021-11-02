UEFA Gençlik Ligi: Trabzonspor : 2 - FC Midtjylland: 5

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UEFA Gençler Ligi 2 . Tur ilk maçında Trabzonspor U19 Takımı, Danimarka'nın FC Midtjylland takımına 52 mağlup oldu.

Yavuz Selim Stadı'nda oynanan karşılaşmada, bordomavili takımın gollerini Emir Uzun kaydetti. Konuk takımın golleri Hansen (3), Fischer ve Djuric'ten geldi.

Karşılaşmayı Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu ile Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da tribünden izledi.

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