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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Maçka’da Hamsi Festivaline yoğun ilgi

İHA

Maçka’da Hamsi Festivaline yoğun ilgi

Trabzon’un Maçka ilçesinde düzenlenen Hamsi Festivali yoğun ilgi gördü.
Düzenlen programa Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, protokol üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.
Vatandaşlara tek tek servis yapan Belediye Başkanı Koray Koçhan, ilerleyen günlerde daha fazla etkinlik yaparak vatandaşlarla bir araya geleceklerini ifade etti. Başkan Koçhan, “İlçemizde ilkini düzenlediğimiz Maçka Belediye Hamsi Festivali ile vatandaşlarımız ile bir araya gelerek eğlendik. İlçemizde yaptığımız yaptırımlar yanı sıra sosyal belediyecilik ile de vatandaşlarımız ile bir araya geliyoruz. Düzenlediğimiz etkinliğe yoğun ilgi gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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