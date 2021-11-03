İçkale'de ilk etap kazı çalışmaları tamamlandı Kazılarda 80 adet farklı dönemlere ait sikke ile bir mezar bulundu

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Zağnos Vadisi içerisinde yer alan İçkale ve Yukarıhisar bölgesinde yürütülen arkeolojik kazı çalışmasının ilk etabı tamamlandı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, tarihi İçkale’de başlatılan arkeolojik kazı çalışmalarının ilk etabının tamamlanmasının ardından alanda incelemelerde bulundu. Başkan Zorluoğlu’na incelemeleri sırasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Yavuz, KENT A.Ş Genel Müdürü Emre Gülsever, Başkan Danışmanı Mehmet Karaoğlu ve ilgili daire başkanları eşlik etti.

İlk etap kazı çalışmalarında elde edilen eserlerle ilgili Başkan Zorluoğlu’na bilgi veren Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yavuz, kazı alanında bugüne kadar 80 adet farklı dönemlere ait sikke ve Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen basit kiremit mezarın bulunduğunu belirtti. Bizans, Roma, Osmanlı ve Helenistik dönemlere ait birçok eserin daha bulunabileceğini dile getiren Prof. Dr. Yavuz, "31 Ekim tarihiyle kazıyı sonlandırdık. Bir sonraki kazı çalışmamıza 1 Temmuz 2022'de başlayacağız. Bazı alanlarda daha yoğun eserlere rastlayacağımızı düşünüyoruz" dedi.

İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise kazı alanında adeta tarihe yolculuk yaptıklarını belirterek, “Ağustos ayında imzaladığımız protokol sonrası Trabzon tarihinde ilk kez olmak üzere arkeolojik kazı hareketini başlattık. Bu Trabzon’un kadim tarihi için önemli adımdı. Çünkü hepimiz Trabzon’la ilgili niteleme yaparken ‘Kadim şehir Trabzon’u çok kullanıyoruz. İşte bu kadim şehir Trabzon’un tarihini daha iyi şekilde ortaya çıkaracak çalışmalar ancak kazıyla ve diğer faaliyetlerle mümkün olabilir. Bu manada Trabzon’un bilinen 4 bin yıllık tarihinin, bu kazılarla ve daha sonra buna eklenecek diğer bilimsel çalışmalarla çok daha geriye gideceğine inanıyorum. Bugün de tamamlanan ilk etap kazı çalışmalarının ardından değerli hocamızla birlikte alanda inceleme yaptık. Önümüzdeki sene başlatılacak kazı çalışmaları sonrası daha fazla eserlerin elde edileceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

Arkeolojik kazı ile birlikte yavaş yavaş elde edilecek birtakım tarihi eserlerle Trabzon’a bir arkeolojisi müzesi kazandırmak istediklerini de dile getiren Başkan Zorluoğlu, “Bunu da inşallah gerçekleştireceğiz. Valimizin riyasetinde Büyükşehir Belediyemizle, Ortahisar Belediyemizle, Üniversitemizle, Sanayi ve Ticaret Odamızla beraber bir komisyon kuruldu ve bugün bu güzellik, bu komisyonun çalışmaları ile ortaya çıktı. Elbette milletvekillerimizin bu kazının Kültür ve Turizm Bakanlığında programa alınması noktasında önemli destekleri oldu. Kendilerine müteşekkiriz. İnşallah el birliğiyle buradaki çalışmaları çok daha ileri noktaya taşıyacağız” şeklinde konuştu.

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