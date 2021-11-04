Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaralı işçi için havalanan ambulans helikopteri görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı

Trabzon'un Arsin ilçesinde önceki gün su hattı çalışması sırasında yaralanan işçinin ambulans helikopterle hastaneye ulaştırılmasını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaştı.

Alınan bilgiye göre, Atayurt mahallesinde su hattı çalışması sırasında işçilerden biri meydana gelen ufak çaplı heyelan nedeniyle toprak birikintisi ile su borusu arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine ulaşan 112 Acil Servis ekipleri yaralıya ilk müdahalede bulunurken, hastaneye daha hızlı ulaştırmak amacıyla bölgeye ambulans helikopter istendi. Ambulans helikopter, yaralı işçiye en kısa sürede ulaşabilmek için kara yoluna iniş yaptı. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne ambulans helikopterle nakledilen yaralı işçinin sol boynunda kırık tespit edilirken, tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Bakan Fahrettin Koca ise yaralı işçinin ambulans helikopterle hastaneye nakledilmesini sosyal medya hesabında "Kaza Trabzon Arsin'de yaşandı. Kayan toprak nedeniyle sıkışmaya bağlı travma bilgisi aldık. Acil ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulans helikopter çağrıyla havalandı. 48 km mesafedeki Fakülte Hastanesi'ne 11 dakikada ulaştı. Tanı: Sol femur boyun fraktürü" ifadeleri ile paylaştı.

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