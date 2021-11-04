Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş karşısında ilk peşinde. Rakibine konuk olduğu son Süper Lig maçını 21 kazanan tecrübeli çalıştırıcı, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez siyahbeyazlı ekibi üst üste iki deplasmanda mağlup etmek için sahaya çıkacak.

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor 6 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi'nde ve Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren siyahbeyazlılar, lider Trabzonspor karşısında moral bulmak isterken, Karadeniz ekibi ise sahadan galibiyetle ayrılarak rakipleriyle puan farkını açmayı hedefliyor.

Trabzonspor'a 10 Kasım 2020 tarihinde gelen Abdullah Avcı, bordomavili takımın başında ilklere imza attı. Yeni bir ilk daha gerçekleştirmeyi hedefleyen tecrübeli teknik adam, siyahbeyazlı takıma karşı Süper Lig'de oynadığı 19 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Teknik direktörlük kariyerinde bir ilk gerçekleştirmek için saha kenarında taktik savaşı verecek olan Avcı, rakibine konuk olduğu son Süper Lig maçını 21 kazanırken, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez siyahbeyazlı ekibi üst üste iki deplasmanda mağlup etmek için sahaya çıkacak.



Avcı, Sergen Yalçın'ı 5 maçta iki kez yendi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, meslektaşı Sergen Yalçın ile 5 kez karşılaştı. Beşiktaş, Yeni Malatyaspor, Alanyaspor ve Kayserispor takımlarını çalıştırdığı dönemlerde Yalçın'a rakip olan Avcı, söz konusu maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

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