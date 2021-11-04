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Çevreci ressamın evindeki yangınla ilgili itfaiye raporu: Elektrik kontağından çıktı

DHA

Çevreci ressamın evindeki yangınla ilgili itfaiye raporu: Elektrik kontağından çıktı


Fatih TURANSalim SARIKOÇ/SÜRMENE (Trabzon), (DHA)TRABZON'un Sürmene ilçesinde çevre sorunlarına eserleriyle dikkat çeken ressam Gökçe Erhan'ın (37), kültür balıkçılığı tesislerine karşı basın açıklamasına saatler kala 2 katlı evinde çıkan yangınla ilgili itfaiye raporu tamamlandı. Savcılığa sunulan raporda; yangına evden teleferik hattına çekilen seyyar kablonun kısa devresi ile oluşan kıvılcımların ahşaplara sıçramasının yol açtığı belirtildi.
Karadeniz Bölgesi'nde çevre sorunlarına çizdiği tablolarla dikkat çeken ressam Gökçe Erhan'ın, yalnız yaşadığı Trabzon'un Sürmene ilçesi Gökçesu Mahallesi'ndeki 2 katlı evinde 23 Ekim'de yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede sardığı evden son anda çıkan Erhan, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi, Erhan'ın da tabloları küle döndü.
AÇIKLAMAYI İPTAL ETMEDİ
Gökçe Erhan, evi yanmasına rağmen deniz ekosistemine zarar verdiği iddiasıyla kültür balıkçılığı tesislerinin kurulmasına karşı düzenlediği basın açıklamasında gözyaşı döktü. Birçok kişi, Erhan'ın sözlerine destek verdi.
İTFAİYE RAPORU TAMAMLANDI
Erhan'ın basın açıklamasına saatler kala evinin yanması üzerine jandarma kundaklama şüphesiyle inceleme başlattı. Erhan, yangın öncesi evinin arka tarafından sesler geldiğini iddia etti. Yangın ile ilgili itfaiyenin ilk tespitlerine göre ise kundaklama belirtilerine rastlanmadı. Çok yönlü yürütülen soruşturmada yangının çıkış nedeni ile ilgili Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından rapor hazırlandı. Savcılığa sunulan raporda; yangına, evden teleferik hattına çekilen seyyar kablonun kısa devresi ile oluşan kıvılcımların ahşaplara sıçramasının yol açtığı belirtildi.
'EŞYALAR TAMAMEN YANARAK ZARAR GÖRMÜŞ'
Yangına 2 araç ve 4 personel ile müdahale edildiği, 23 metreküp suyun kullanıldığı belirtilen raporda "Sürmene itfaiye ekibimiz olay yerine vardığında, evin tamamen yanar vaziyette olduğu görülmüştür. Olay yerine çıkan yolun rampa ve kaygan olması nedeniyle araçlarla ulaşım sağlanamamıştır. İlçe itfaiye ekiplerimiz tarafından ana yol üzerinden 140 metre mesafeye hortum serilerek yangın su ile söndürülmüştür. Olay sonunda ev içerisindeki eşyalar tamamen yanarak zarar görmüş, maddi zarar tespiti yapılamamıştır" denildi.
'SEYYAR KABLO ARK YAPMIŞ'
Raporun yangının çıkış nedeni bölümünde ise, "Yaptığımız incelemelerde; evin içerisinde bulunan elektrik hattından teleferik hattına çekilen seyyar antigron kablonun ark yapması sonucu kıvılcımların ahşap kısımları tutuşturmasıyla yangın çıktığı değerlendirilmiştir" ifadeleri yer aldı.
Bu arada, savcılığın yangınla ilgili çok yönlü soruşturması sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon Fatih TURAN
2021-11-04 10:25:58

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