Ölen sahibinin mezarından ayrılmıyor

Selçuk BAŞAR/ARAKLI (Trabzon), (DHA)TRABZON'un Araklı ilçesinde 6 gün önce vefat eden Ömer Güven'in (92), Alman çoban köpeği 'Fero' sahibinin mezarı başından ayrılmıyor.
Araklı ilçesi Kaymaklı Mahallesinde kronik rahatsızlıkları bulunan Ömer Güven, 29 Ekim'de vefat etti. Güven'in 11 yıl önce sahiplendiği Alman çoban köpeği 'Fero', her gün mezara giderek sahibinin başında bekliyor. Mezarın üzerinde yatan köpek, görenleri duygulandırıyor. Güven´in yakınları sevimli köpeğin bir an olsun mezardan ayrılmadığını, saatlerce beklediğini belirtiyor. Sosyal medyada paylaşılan köpeğin fotoğrafları ilgi görüyor. DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Araklı Selçuk BAŞAR
2021-11-04 19:17:13
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