Beşiktaş ile Trabzonspor 133. kez karşılaşacak

Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, Beşiktaş'a konuk olacak. İki takımı bu mücadeleyle 133. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Yarın 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar'ın yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan, Erdinç Sezertem yapacak.

Ligde zirvede bulunan Trabzonspor, 23 maçtır dış sahada yenilmezlik serisini Beşiktaş karşısında da sürdürmeyi planlıyor. Bu sezon sahasında maç kaybetmeyen son şampiyon Beşiktaş ise Şampiyonlar Lig'inde ve Süper Lig'de geçirdiği sıkıntılı günleri alacağı galibiyetle geride bırakmayı hedefliyor.



48 yıllık rekabet

Trabzonspor'un 20'lık galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 48 yıllık rekabette, geride kalan 132 resmi karşılaşmanın 54'ünü Beşiktaş, 46'sını bordomavili ekip kazandı. 32 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Siyahbeyazlıların 183 golüne, bordomavililer 148 golle karşılık verdi.



Ligde de Beşiktaş önde

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında ligde oynanan maçlardaki galibiyet sayısında 2 farkla siyahbeyazlıların üstünlüğü bulunuyor. 96 lig maçında Beşiktaş 37, Trabzonspor 35 galibiyet aldı, 24 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Beşiktaş rakip fileleri 138 kez sarsarken, Trabzonspor da 110 defa gol sevinci yaşadı.



İstanbul'da siyahbeyazlılar üstün

Beşiktaş, İstanbul'da yaptığı mücadelelerde rakibine üstünlük kurdu. İki takım, İstanbul'da resmi ve özel toplam 64 kez karşı karşıya geldi. Siyahbeyazlılar 32, bordomavililer 14 kez sevinen taraf oldu. Taraflar 19 maçta ise eşitliği bozamadı. İstanbul'da Beşiktaş 104, Trabzonspor da 51 gol kaydetti.

Ligde iki takım arasında İstanbul'da 47 maç oynandı. Bunların 20'sini Beşiktaş, 13'sini Trabzonspor kazandı, 14 karşılaşmada 3 puan sevinci yaşayan olmadı. Ev sahibi ekibin 74 golüne karşılık, bordomavililer 41 gol attı.

20142015 sezonunda Beşiktaş, stadının yapım aşamasında olduğu dönemde bordomavilileri Konya'da ağırladığı müsabakayı 30 kazanmıştı.



Trabzonspor, deplasmanda son 17 maçta 4 kez yenildi

Bordomavililer, rakibine konuk olduğu 17 maçta sadece 4 kez yenildi. Trabzonspor 6, Beşiktaş 4 defa galip geldi. 7 kez de taraflar beraberlikle sahadan ayrıldı.

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında geçtiğimiz sezon İstanbul'da oynanan karşılaşmadan bordomavililer, 21 galip ayrılmıştı.

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