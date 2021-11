Mahir Ünal: “Biz mücadeleyi düşmanımıza benzediğimiz zaman kaybederiz” AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: “Bizim karşımızdakiler nefret diliyle kör ve kara bir düşmanlıkla hareket ediyorlar” “Bizim karşımızda maalesef siyasi rakiplerimiz yok; karşımızda düşmanlık motivasyonu ile hareket ve tehdit eden, küfür eden hakaret eden bir yapı var”

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, muhalefet partilerine tepki göstererek, “Bizim karşımızdakiler bizimle rekabet içerisine girmiyorlar. Bizim karşımızdakiler nefret diliyle kör ve kara bir düşmanlıkla hareket ediyorlar. AK Parti ve Erdoğan düşmanlığı o kadar gözlerini kör etmiş durumda ki AK Parti ve Erdoğan düşmanlığı artık onlarda maalesef Türkiye düşmanlığına dönüşmüş durumda” dedi.

AK Parti Trabzon İl Başkanlığı Danışma Meclisi Toplantısı, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal’in katılımıyla gerçekleştirildi. Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi’nde yapılan toplantıya Ünal’ın yanı sıra AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekilleri, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, ilçe belediye başkanları, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu ve partililer katıldı.

Toplantıda konuşan AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, "19 yıldır devam eden millete hizmet yolculuğumuz bugün 'Cumhur İttifakı' olarak daha da güçlenip kararlı bir şekilde devam ediyor. Bu mücadeleyi daha ileriye taşımak için her birimize büyük görevler düşüyor: Bakanlarımızla, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, ilçe teşkilatlarımızla, Belediye Meclis üyelerimizle, Mahalle Başkanlarımızla, Kadın ve Gençlik Kolları teşkilatlarımızla birlikte 2023 seçimlerine kadar gece gündüz demeden çalışmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

İl Danışma Meclisi Toplantısında bir konuşma yapan AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal ise “Biz mücadeleyi ne zaman kaybederiz düşmanımıza benzediğimiz zaman kaybederiz. O yüzden biz düşmanımıza benzemeyeceğiz. Biz o yüzden kim olduğumuzu iyi hatırlayacağız” diye konuştu.

Muhalefetin siyasi rekabeti gerektirdiğini dile getiren Ünal, “Bugün karşımızda bir muhalefet var. Aslında muhalefet demek istemiyorum. Çünkü muhalefet siyasi rekabeti gerektirir. Siyasette rekabet çözüm, vizyon, proje, gelecek, alternatif ortaya koymak üzerinden rekabet yapılır. Peki bizim karşımızda bir muhalefet var mı? Bizim karşımızdakiler siyasi rakip mi düşman mı? Bizim karşımızdakiler bizimle rekabet içerisine girmiyorlar. Bizim karşımızdakiler nefret diliyle kör ve kara bir düşmanlıkla hareket ediyorlar. AK Parti ve Erdoğan düşmanlığı o kadar gözlerini kör etmiş durumda ki AK Parti ve Erdoğan düşmanlığı artık onlarda Türkiye düşmanlığına dönüşmüş durumda maalesef. Karşımızda ne olduğunu ne yapmak istediklerini doğru belirleyelim. Bizim karşımızda maalesef siyasi rakiplerimiz yok. Bizim karşımızda düşmanlık motivasyonu ile hareket ve tehdit eden, küfür eden hakaret eden bir yapı var” şeklinde konuştu.



“AK Parti’nin ve Türkiye’nin adeta özgüvenine saldırıyorlar”

Muhalefet partilerinin AK Parti’nin ve Türkiye’nin özgüvenine saldırdıklarını vurgulayan Ünal, “Adına dezenformasyon dediğimiz maalesef bu yaklaşımları ile AK Parti’nin ve Türkiye’nin adeta özgüvenine saldırıyorlar. İlk yerli ve milli uçağımızın dün ilk parçasının yapıldığını açıkladık. Bunların medyasına bakın. Nasıl itibarsızlaştırdıklarına bakın. Türkiye’nin yaptığı her işi nasıl itibarsızlaştırdıklarına bakın. Şuanda bütün dünya savunma sanayinde Türkiye’yi örnek olarak gösteriyor. Savaş sanayinde Türkiye artık bir oyun değiştirici olarak tanımlanıyor. Ama bunlara sorduğun zaman bunların yaptığı drone o da markette satılıyor. Peki siz Türkiye’nin yaptığı hiç iyi birşeyden neden mutlu olmuyorsunuz. Türkiye’nin sağlıkta endüstrisinde, biyon teknolojik alanında, savunma sanayinde yaptığı işler sizi neden mutlu etmiyor” diye konuştu.



“İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2 yılda 22 milyar borçlandı”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2 yılda 22 milyar borçlandığını belirten Ünal, şunları söyledi:

“Karşımızda siyasi rakiplerimiz yok. Çünkü siyasi rakiplerimiz olsa bunlar Türkiye’yi ayağa kaldırmak için bizimle rekabet eder bizimle yarışırlar. Bunlar bizimle Türkiye’yi ayağa kaldırma konusunda yarışmıyorlar. Bunların bildiği tek bir şey var, yıkıp yıkıp, yıkıp. İstanbul Büyükşehir Belediyesine bakalım. Biz 1994’den 2019’a kadar 25 milyar borçlanmışız. Ve biz 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesini 25 milyar borçla teslim ettik. Peki 2 yılda ne kadar borçlandılar biliyor musunuz? Yaklaşık 22 milyar borçlandılar iki yılda. Peki ne yaptılar, şehrin peyzajını sulamaktan aciz oldukları için peyzajları söktüler otobüslerin bakımını yapamadılar hangi birini sayayım. Temel atmama törenleri ve kapattıkları arıtma tesisleriyle şehrin nasıl bir çevre kirliliğine maruz kaldığını hepiniz gördünüz. Şimdi biz buraya baktığımızda Allah korusun bunların her hangi bir şekilde hele hele şu pandemi sürecinde bunların iktidar olmasının Türkiye için nasıl bir sorun doğuracağını düşünmek bile istemiyoruz.”

