Hekimoğlu Trabzon - Kahramanmaraşspor: 5-1

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hekimoğlu Trabzon - Kahramanmaraşspor: 5-1

DHA

Hekimoğlu Trabzon - Kahramanmaraşspor: 5-1


Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA) -
STAT: Yavuz Selim
HAKEMLER: Metehan Alpat, Hakan Akkaynak, Niyazi Atakan Ataseven
HEKİMOĞLU TRABZON: Özkan Onur (Dk. 46 Ali), Yasin (Dk. 78 Miraç), Hakan Demir, Emre, Hakan Yavuz (Dk. 59 Tunahan), Caner, Halil İbrahim (Dk. 59 Berkay), Hakan Yeşil (Dk. 74 Özkan), Mehmet, Ethem
KAHRAMANMARAŞSPOR: Deniz Çınar Deniz Solmaz, Birkan, Canberk (Dk. 46 Yakup Ramazan), Enis, Ali Rıza (Dk. 59 Anıl), Halil İbrahim (Dk. 74 Sefa), Mert, Alican, Mehmet Burak (Dk. 46 Emre), Özcan (Dk. 82 Melih)
GOLLER: Dk. 9 Hakan Yavuz, Dk. 17 Ethem, Dk. 30 ve Dk. 56 Hakan Yeşil, Dk.45+1 Halil İbrahim (Hekimoğlu Trabzon), Dk.54 Enis (Kahramanmaraşspor)
SARI KART: Mert (Kahramanmaraşspor)
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Hekimoğlu Trabzon, 11´inci hafta mücadelesinde konuk ettiği Kahramanmaraşspor´u 5-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 9´uncu dakikada Hakan Yavuz, 17´de Ethem, 30 ile 56´ncı dakikalarda Hakan Yeşil ve 45+1´inci dakikada Halil İbrahim kaydederken, konuk ekibin tek golü 54´üncü dakikada Enis´ten geldi. Bu sonuçla ev sahibi ekip liderliğini sürdürürken, konuk ekip ise son sırada yer aldı.
DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-11-06 16:34:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mahir Ünal: “Biz mücadeleyi düşmanımıza benzediğimiz zaman kaybederiz” AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: “Bizim karşımızdakiler nefret diliyle kör ve kara bir düşmanlıkla hareket ediyorlar” “Bizim karşımızda maalesef siyasi rakiplerimiz yok; karşımızda düşmanlık motivasyonu ile hareket ve tehdit eden, küfür eden hakaret eden bir yapı var”
YEREL HABERLER Mahir Ünal: “Biz mücadeleyi düşmanımıza benzediğimiz ...
Karadeniz'de hamsi bolluğu
YEREL HABERLER Karadeniz'de hamsi bolluğu
Av yasağı hamsiye yaradı, palamutta umutlar seneye kaldı KTÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cemal Dinçer: "Geçen balık avı sezonunda hamsiye ince avlandığı gerekçesiyle zaman zaman getirilen av yasağı bu sezon semeresini verdi" “Palamut için henüz tehlike yok, önümüzdeki yıllarda palamudu Karadeniz’de tekrar görebileceğimizi tahmin etmekteyiz”
YEREL HABERLER Av yasağı hamsiye yaradı, palamutta umutlar seneye ...
Trabzonspor, İstanbul'a gitti
YEREL HABERLER Trabzonspor, İstanbul'a gitti
Trabzonspor, Beşiktaş maçı için İstanbul'a gitti
YEREL HABERLER Trabzonspor, Beşiktaş maçı için İstanbul'a gitti
Sahte PCR testi düzenleyen Ürdün uyruklu şahıs yakalandı Trabzon Havalimanında sahte PCR testi ibraz eden 3 Ürdünlü şahıs ise sınır dışı edildi
YEREL HABERLER Sahte PCR testi düzenleyen Ürdün uyruklu şahıs ...
'Fero', 7'nci günde de sahibinin mezarı başından ayrılmadı
YEREL HABERLER 'Fero', 7'nci günde de sahibinin mezarı başından ...
Sivil jandarmalar yolcu gibi bindikleri toplu taşıma araçlarını denetledi
YEREL HABERLER Sivil jandarmalar yolcu gibi bindikleri toplu taşıma ...
Trabzon’da korkutan yangın Arsin ilçesinde 6 katlı apartmanın 5. katında çıkan yangın paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Trabzon’da korkutan yangın Arsin ilçesinde 6 katlı ...
Trabzonspor, Beşiktaş deplasmanında da zafer hedefliyor
YEREL HABERLER Trabzonspor, Beşiktaş deplasmanında da zafer ...
Beşiktaş ile Trabzonspor 133. kez karşılaşacak
YEREL HABERLER Beşiktaş ile Trabzonspor 133. kez karşılaşacak
Trabzon’da heyecanlandıran arkeolojik kazı İçkale ve Yukarıhisar bölgesinde yürütülen arkeolojik kazı çalışmasında 80 adet farklı dönemlere ait sikke bulundu Kazı çalışmalarında Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen basit kiremit mezar ortaya çıktı Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu: “Helenistik, Roma, Bizans, Komones ve Osmanlı döneminden kalma çok önemli bulgulara rastladık”
YEREL HABERLER Trabzon’da heyecanlandıran arkeolojik kazı İçkale ve ...
Jandarma minibüse yolcu gibi bindi, kurallara uymayan sürücüleri denetledi
YEREL HABERLER Jandarma minibüse yolcu gibi bindi, kurallara uymayan ...
Ölen sahibinin mezarından ayrılmıyor
YEREL HABERLER Ölen sahibinin mezarından ayrılmıyor
Yolcu rahatsızlandı, uçak İstanbul'a acil iniş yaptı
YEREL HABERLER Yolcu rahatsızlandı, uçak İstanbul'a acil iniş yaptı
Trabzon Ulaşım Master Planı ortak akılla hazırlanıyor
YEREL HABERLER Trabzon Ulaşım Master Planı ortak akılla hazırlanıyor
Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
Ahmet Ağaoğlu: “Başarının anahtarının sabretmek olduğunu unutmamalıyız”
YEREL HABERLER Ahmet Ağaoğlu: “Başarının anahtarının sabretmek ...
Bruno Peres: "Kulübümüzün ve bu şehrin başarıya ulaşabilmesi adına elinde her şey var" Trabzonspor'un Brezilyalı sağ beki Bruno Peres: "Trabzonspor gibi büyük bir kulüp size teklifte bulunduğunda yalnızca mutlu olabilirsiniz" "Genç arkadaşlarımızın gerçekten çok önemli potansiyelleri var" "Ben Süper Lig'in gayet yarışmacı ve gayet zor olduğunu düşünüyorum" "Abdullah Avcı, açık, dürüst, iletişime her zaman açık olan birisi ve her zaman fikirleri olan biri" "Sezon sonunda eğer bir başarı yakalayacaksak, bunun anahtarı birbirimize göstereceğimiz sevgi ve destek"
YEREL HABERLER Bruno Peres: "Kulübümüzün ve bu şehrin başarıya ...
Kamyonetin fırlayan lastiği bebek arabasına çarptı
YEREL HABERLER Kamyonetin fırlayan lastiği bebek arabasına çarptı
Trabzonsporlu Peres: Yolun sonunda büyük bir mutluluk yaşayacağız
YEREL HABERLER Trabzonsporlu Peres: Yolun sonunda büyük bir mutluluk ...
Ahmet Ağaoğlu: Sabırlı, temkinli, sakin ve emin adımlarla ilerlemeliyiz
YEREL HABERLER Ahmet Ağaoğlu: Sabırlı, temkinli, sakin ve emin ...
Sümela Manastırı´na 4´üncü kapanma
YEREL HABERLER Sümela Manastırı´na 4´üncü kapanma
Çevreci ressamın evindeki yangınla ilgili itfaiye raporu: Elektrik kontağından çıktı
YEREL HABERLER Çevreci ressamın evindeki yangınla ilgili itfaiye ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.