Hekimoğlu Trabzon - Kahramanmaraşspor: 5-1

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA) -
STAT: Yavuz Selim
HAKEMLER: Metehan Alpat, Hakan Akkaynak, Niyazi Atakan Ataseven
HEKİMOĞLU TRABZON: Özkan Onur (Dk. 46 Ali), Yasin (Dk. 78 Miraç), Hakan Demir, Emre, Hakan Yavuz (Dk. 59 Tunahan), Caner, Halil İbrahim (Dk. 59 Berkay), Hakan Yeşil (Dk. 74 Özkan), Mehmet, Ethem
KAHRAMANMARAŞSPOR: Deniz Çınar Deniz Solmaz, Birkan, Canberk (Dk. 46 Yakup Ramazan), Enis, Ali Rıza (Dk. 59 Anıl), Halil İbrahim (Dk. 74 Sefa), Mert, Alican, Mehmet Burak (Dk. 46 Emre), Özcan (Dk. 82 Melih)
GOLLER: Dk. 9 Hakan Yavuz, Dk. 17 Ethem, Dk. 30 ve Dk. 56 Hakan Yeşil, Dk.45+1 Halil İbrahim (Hekimoğlu Trabzon), Dk.54 Enis (Kahramanmaraşspor)
SARI KART: Mert (Kahramanmaraşspor)
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Hekimoğlu Trabzon, 11´inci hafta mücadelesinde konuk ettiği Kahramanmaraşspor´u 5-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 9´uncu dakikada Hakan Yavuz, 17´de Ethem, 30 ile 56´ncı dakikalarda Hakan Yeşil ve 45+1´inci dakikada Halil İbrahim kaydederken, konuk ekibin tek golü 54´üncü dakikada Enis´ten geldi. Bu sonuçla ev sahibi ekip liderliğini sürdürürken, konuk ekip ise son sırada yer aldı.
DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-11-06 16:34:54
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