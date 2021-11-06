Trabzonsporlu taraftarlar sokağa döküldü, galibiyeti kutladı

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Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 21 mağlup eden Trabzonspor'da taraftarlar galibiyeti coşkuyla kutladı.

Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşan Trabzonspor, sahadan 21 galip ayrıldı. Namağlup liderliğini koruyan bordomavililerin galibiyetinin ardından taraftarlar maçın bitiş düdüğüyle birlikte sokağa döküldü. Bayram yerine dönen Trabzon'da taraftarlar galibiyeti coşkuyla kutladı. Meşaleler yakarak galibiyet sevincini yaşayan bordomavili taraftarlar Maraş Caddesi'ni araç trafiğine kapattı. Cadde ortasından kolbastı oynayan taraftarlar galibiyetin sevincini doyasıya yaşadı. Çok sayıda taraftar galibiyet sevincini "Şampiyon Trabzon", "Bize her yer Trabzon" şeklindeki sloganlar ile kutladı.

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