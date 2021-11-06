Beşiktaş galibiyeti sonrası Trabzon´da coşkulu kutlama

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Tolga SAĞLAM-Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)Trabzonspor´un deplasmanda 2-1 kazandığı Beşiktaş maçı sonrası Trabzon´da taraftarlar kent meydanında toplanarak galibiyeti kutladı.

Spor Toto Süper Lig´de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor´un, 12´nci hafta karşılaşmasında deplasmanda zirve mücadelesindeki önemli rakiplerinden Beşiktaş karşısında aldığı 2-1´lik galibiyet Trabzon´da coşkuyla kutlandı. İstanbul´da oynanan karşılaşmayı televizyondan takip eden Trabzon´daki taraftarlar, müsabakanın bitiş düdüğünün ardından kent meydanında toplanarak meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde horon ve kolbastı oynayarak takımlarının galibiyetini kutladı.

MİLLİ ARAYA MORALLİ GİRDİ

Bu arada lider Trabzonspor da aldığı bu galibiyetle milli araya moralli girdi. Rakipleriyle puan farkını artıran bordo-mavililer, puan farkıyla namağlup zirvedeki yerini korudu. Milli maç arasının ardından Karadeniz ekibi 22 Kasım´da sahasında Gaziantep FK´yı konuk edecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Trabzon´da taraftarların galibiyet kutlamaları

-DetaylarDHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM-Selçuk BAŞAR

2021-11-06 22:36:00



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