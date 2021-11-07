Trabzonspor, Avcı ile gülüyor



Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA) Spor Toto Süper Lig´de namağlup zirvede bulunup, Avrupa´nın 5 büyük liginde de yenilgisiz 4 takımdan biri konumunda yer alan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde dış sahadaki 383 günlük namağlup serisiyle de tarih yazıyor.

Spor Toto Süper Lig´de rakiplerine puan farkı atarak liderliğini sürdüren Trabzonspor, namağlup serileriyle tarih yazmaya devam ediyor. İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga, Almanya Bundesliga, Fransa Lig 1 ve İtalya Seri A olmak üzere Avrupa´nın beş büyük liginde Liverpool, Napoli ve Milan ile birlikte tek namağlup takım olan Trabzonspor, dış sahadaki yenilmezlik serisini ise 383 güne çıkardı.

24 DIŞ SAHA MAÇINDA 52 PUAN TOPLADI

Son deplasman mağlubiyetini 25 Ekim 2020´de Fenerbahçe karşısında alan Trabzonspor, sonraki 24 dış saha karşılaşmasında mağlubiyet yüzü görmedi. Son dış saha yenilgisini geçen sezon ligin 6´ncı haftasında İstanbul´da oynanan Fenerbahçe maçında 3-1'lik sonuçla yaşayan Trabzonspor, sonraki 24 deplasman karşılaşmasında 14 galibiyet, 10 beraberlik elde ederek 52 puan hanesine yazdırdı.

ABDULLAH AVCI´DAN SONRA SÜPER LİG´İN EN İYİSİ TRABZONSPOR

Bordo-mavili kulüp, 10 Kasım 2020 tarihinde sözleşme imzaladığı deneyimli teknik adam Abdullah Avcı yönetiminde de çıktığı 23 dışı saha maçının hiçbirini kaybetmedi. Trabzonspor, Abdullah Avcı´nın ilk maçına çıktığı 22 Kasım 2020´den bu yana 51 puan ile deplasmanda en fazla puan toplayan, 14 galibiyet ile en fazla kazanan Süper Lig ekibi oldu.

YILLAR SONRA İLKLER YAŞANDI

Ligin 12´nci haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısından 2-1´lik galibiyetle ayrılan Trabzonspor, 2012 yılının Mart ayından bu yana ligde ilk kez Beşiktaş´ı üst üste 2 deplasman maçında mağlup etti. Teknik direktör Abdullah Avcı ise Süper Lig kariyerinde ilk kez Beşiktaş´ı üst üste 2 deplasman maçında mağlup etmeyi başardı.

SEZONUN EN UZUN GALİBİYET SERİSİ

Süper Lig´de son 5 maçını da galibiyetle tamamlayan lider Trabzonspor, 2021-22 sezonunda üst üste 5 galibiyet alan ilk takım olarak bu sezonun en uzun galibiyet serisine imza attı. İkincisi sıradaki Hatayspor 4, üçüncü sıradaki Alanyaspor 3, Beşiktaş, 3, Konyaspor 2, Galatasaray ile Fenerbahçe de 3´er maçlık galibiyet serisi yakalayabildi.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2021-11-07 14:01:28



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