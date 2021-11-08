Trabzonspor, ezeli rakiplerine fark attı



Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)Spor Toto Süper Lig´de 12´nci haftayı namağlup zirvede tamamlayan Trabzonspor, ezeli rakipleri Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe´ye fark attı, en yakın takipçisi Atakaş Hatayspor´un ise 7 puan üzerinde yer aldı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde şampiyonluk parolasıyla çıktığı Süper Lig´de 2021-22 sezonuna iyi başlayan ve 12´nci hafta itibariyle namağlup zirvede yer alan Trabzonspor, 9 galibiyet, 3 beraberlikle 30 puan hanesine yazdırdı. Ezeli rakipleri Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe´ye fark atan bordo-mavililer, en yakın takipçisi Atakaş Hatayspor´un ise 7 puan üzerinde yer aldı.

GALATASARAY´A 9, BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE´YE 10 PUAN FARK

Ligde namağlup yoluna devam eden Trabzonspor, 12 hafta sonunda ezeli rakiplerinden Galatasaray´a 9, Beşiktaş ile Fenerbahçe´ye ise 10 puan fark attı. Beşiktaş´ı deplasmanda 2-1 mağlup ettiği haftada Fenerbahçe ve Galatasaray´ın da puan kaybı yaşamasıyla milli araya moralli giren Karadeniz ekibi, elde ettiği puan farkıyla da şampiyonluk yolunda rakipleri karşısında önemli avantaj yakaladı.

SADECE GALATASARAY´A PUAN KAYBETTİ

Bu sezon ilk 12 haftalık bölümde ezeli rakipleriyle olan maçlarını da oynayan Trabzonspor, yalnızca Galatasaray´a puan kaybetti. Bordo-mavililer ligin 4´üncü haftasında sahasında Galatasaray ile 2-2 berabere kalırken, yine evinde Fenerbahçe´yi 3-1, deplasmanda ise Beşiktaş´ı 2-1 mağlup etmeyi başardı.

TRABZONSPOR´DA SEÇİM ZAMANI

Bu arada Trabzonspor Kulübü, 4-5 Aralık 2021 tarihinde seçimli genel kurul yapılacağını duyurdu. Bordo-mavili kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz, tüzüğümüzün 29´uncu maddesine istinaden kulübümüzün Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısının 25-26 Kasım 2021 tarihlerinde `Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Trabzon´ adresinde saat 12.00´de yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının çoğunluk aranmaksızın, aynı gündemle 4-5 Aralık 2021 tarihlerinde `Hayri Gür Spor Salonu Trabzon´ adresinde saat 10.00´da yapılmasına karar vermiştir" denildi.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2021-11-08 10:05:20



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