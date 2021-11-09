Milli aranın ardından Trabzonspor´da 4 isim takıma dönüyor

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)Spor Toto Süper Lig´de son oynanan Beşiktaş karşılaşmasına 4 oyuncusundan yoksun çıkan Trabzonspor´da, milli aranın ardından 4 isimin takıma dönmesi bekleniyor.Lider Trabzonspor, lige verilen milli arada yaralarını saracak. 12´nci hafta mücadelesinde Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmada cezası nedeniyle Edgar Ie ve sakatlıkları nedeniyle Gervinho, Peres ile Koita´dan yararlanamayan bordo-mavililerde, Bakasetas ile Hüseyin Türkmen de son maçta sakatlanarak oyuna devam edememişti. Karadeniz ekibinde milli ara sonrası oynanacak Gaziantep FK mücadelesinde cezasını dolduran Edgar´ın yanı sıra bir süredir tedavisi devam eden sağ bek oyuncusu Peres, forvet oyuncusu Koita´nın yanı sıra savunma oyuncusu Hüseyin´in de takıma döneceği öğrenildi.ÜÇ EKSİK KALACAKTrabzonspor´da 4 oyuncunun takıma dönmesiyle birlikte eksik oyuncu sayısı üçe inecek. Bordo-mavililerin, cezalı Uğurcan Çakır ile Çaykur Rizespor ile oynanan karşılaşmada sağ diz ön çapraz bağları kopan ve sezonu kapatan Gervinho´nun yanı sıra, Beşiktaş müsabakasında sakatlanan ve 3-4 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Bakasetas´ın dışında Gaziantep karşılaşmasında tam kadro ile çıkması bekleniyor.GAZİANTEP FK MAÇINDA TRİBÜNLERİN DOLMASI BEKLENİYORTürkiye Futbol Federasyonu´nun (TFF) futbol müsabakalarında ev sahibi takımların seyirci kısıtlamasını kaldırmasının ardından Trabzonspor´da gözler milli aranın ardından ligin 13´üncü haftasında oynanacak Gaziantep FK maçına çevrildi. Şampiyonluk hedefiyle başladığı sezonda zirvede rakiplerine fark atarak önemli bir avantaj yakalayan bordo-mavililerin, Gaziantep FK maçında dolu tribünlere oynaması bekleniyor. Taraftarlar da uzun bir sürenin ardından kısıtlamaların kaldırılmasıyla tribünleri doldurarak şampiyonluk yolunda takımlarına destek vermeye hazırlanıyor.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-11-09 10:45:12
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