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Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Çetiner: “Trabzon, spor tesisleşmesi alanında Türkiye’deki 4 büyük ilden biri”

İHA

Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Çetiner: “Trabzon, spor tesisleşmesi alanında Türkiye’deki 4 büyük ilden biri”

Trabzon Gençlik ve Spor Müdürlüğüne atanan Ozan Çetiner, Trabzon’un tesisleşme alanında Türkiye’deki 4 büyük ilden biri olduğunu söyledi.
“Sporla bütünleşmiş bir şehirde görev yapacağım için heyecanlıyım” diyen Çetiner, “Trabzon, yıllardır ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmış, birçok branşta büyük başarılara imza atmış, adını tüm dünyaya duyurmuş. Buna karşılık devletimiz de son yıllarda çok ciddi spor yatırımları yapmış, yapmaya da devam ediyor. Hedefimiz öncelikle hareketsiz yaşamın önüne geçmek için her yaştan daha çok insanı sporla buluşturmak, tesislerimizden herkesin faydalanmasını sağlamak. Öte yandan bu süreçte, Yüzme bilmeyen kalmasın. Yetenek taraması dahil birçok projeden uzman antrenörlerimizin çalışmalarına kadar bilimsel verilerin de desteğiyle Türk sporuna yeni yetenekler kazandırmak istiyoruz” şeklinde konuştu.
Trabzonlu milli sporcular Busenaz Sürmeneli’nin Tokyo Olimpiyatlarında boksta, Abdullah Öztürk’ün de Paralimpik Oyunlarında masa tenisinde altın madalya kazanarak herkese rol model olduğuna vurgu yapan Çetiner, “Kızlarımızdan özel sporculara kadar herkesi, birbirinden modern, olimpik standartlardaki tesislerimizle daha çok buluşturmak için tüm gücümüzle çalışacağız. Trabzon’da oldukça yetenekli bir nesil, spor için büyük bir potansiyel var” diye konuştu.
Bu süreçte velilerin desteğinin çok önemli olduğunu hatırlatan İl Müdürü Çetiner, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Yarışmacı olmasa da, sosyalleşmesi ve özellikle sağlık yönüyle de bütün çocukların spor yapması gerekiyor. Bu konuda ilk izlenimim, Trabzon halkı her şekilde spora büyük önem veriyor ve çocuklarını teşvik ediyor, bu çok sevindirici bir durum. Öğrencilerin sporla buluşturulması konusunda okul idaresi ve öğretmenlerinin de daha çok desteğine ihtiyacımız var. El birliği ile sağlıklı bir nesil yetiştirebiliriz, herkese büyük sorumluluklar düşüyor.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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