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AK Parti İl Başkanı Mumcu: "CHP Trabzon'da başka konuşuyor İstanbul'da başka konuşuyor"

İHA

AK Parti İl Başkanı Mumcu: "CHP Trabzon'da başka konuşuyor İstanbul'da başka konuşuyor"

AK Parti Trabzon İl Başkanı Dr. Sezgin Mumcu, CHP'nin HDP ile işbirliği içerisinde olduğunu belirterek "CHP Trabzon'da başka konuşuyor İstanbul'da başka konuşuyor. CHP'nin HDP aşkı deşifre olmuştur, Ayan beyan olan bu durumu kimse gizleyemez" dedi.
Ülkenin bekasının küçük hesaplarla heba edilmemesi gerektiğinin altını çizen AK Parti Trabzon İl Başkanı Dr. Sezgin Mumcu, "CHP geçmişte bölücülük dolayısıyla kapatılan partilerin ve PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP ile işbirliği içerisinde olması geçmişte olduğu gibi bugünde yine ülkemize büyük zararlar veriyor. Hiçbir vatansever bu işbirliğini kabul etmiyor ve görmezden de gelmiyor. CHP ile HDP'nin yakın zamandaki en büyük işbirliği tezkereye 'hayır' oyu vermektir. CHP, HDP ile anlaşarak oy kaygısıyla tezkereye hayır oyu vermiş ve ülkenin bekasını tehlikeye atmaktan hiç çekinmemiştir. Bir de milletle dalga geçer gibi çıkıp 'Kandili başlarına yıkarız' deme aymazlığını gösteriyorlar. Biz zaten kandili başlarına yıkıyoruz. Siz de tezkereye hayır oyu vererek kandile yeşil ışık yakıyorsunuz, adeta boğulmak üzere olan PKK'ya can simidi atıyorsunuz. Ne kadar inkâr ederlerse etsinler eylemleri kendilerini ele veriyor" ifadelerini kullandı.
CHP'nin kendi geleceği için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geleceğini tehlikeye attığını belirten İl Başkanı Dr. Sezgin Mumcu "CHP'nin Suriye Tezkeresine 'Hayır' demesinin sebebi, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde HDP'nin desteğini alarak bölücü bir ittifakla kendilerince iktidarı devirme planlarıdır. Bizler Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dimdik ayakta ve milletimizin yanındayız. Bu kirli ittifak hiçbir şekilde başarılı olamayacak, milletimiz bu kirli ittifaka gereken cevabı her zaman olduğu gibi sandıkta verecektir. Milletimizin bölücülere ve bölücüler ile işbirliği yapanlara verecek oyu yoktur" açıklamasında bulundu.

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