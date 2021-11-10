Anaokulu öğrencileri Atatürk'ü '10 Kasım' şarkısıyla ritim tutarak andılar

Pfizer-BioNTech, 3. doz aşısının tüm yetişkinlere uygulanması için ABD'den onay istedi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)TRABZON'da anaokulu öğrencileri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ölümünün 83'üncü yıl dönümünde çubuklarla ritim tutarak seslendirdikleri '10 Kasım' şarkısıyla andı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün vasiyetini yazdığı Atatürk Köşkü'nü ölümünün 83'üncü yıl dönümü dolayısıyla ziyaret eden Yeni Dünya Ortahisar Eğitim Kurumları öğrencileri, '10 Kasım' şarkısını ellerindeki çubuklarla ritim tutarak seslendirdi. Sınıf öğretmenleri Ebru Şahin Özçavdar'ın yönettiği çocukların seslendirdiği şarkı beğeniyle izlendi. Çocuklar daha sonra öğretmenleri Gökçe Bayrak eşliğinde tarihi köşkü gezdi.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Selçuk BAŞAR

2021-11-10 09:33:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.