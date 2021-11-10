Anaokulu öğrencileri Atatürk'ü '10 Kasım' şarkısıyla ritim tutarak andılar

Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)TRABZON'da anaokulu öğrencileri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ölümünün 83'üncü yıl dönümünde çubuklarla ritim tutarak seslendirdikleri '10 Kasım' şarkısıyla andı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün vasiyetini yazdığı Atatürk Köşkü'nü ölümünün 83'üncü yıl dönümü dolayısıyla ziyaret eden Yeni Dünya Ortahisar Eğitim Kurumları öğrencileri, '10 Kasım' şarkısını ellerindeki çubuklarla ritim tutarak seslendirdi. Sınıf öğretmenleri Ebru Şahin Özçavdar'ın yönettiği çocukların seslendirdiği şarkı beğeniyle izlendi. Çocuklar daha sonra öğretmenleri Gökçe Bayrak eşliğinde tarihi köşkü gezdi.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Selçuk BAŞAR
2021-11-10 09:33:28
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