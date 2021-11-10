Minare var camisi yok Trabzon'un Of ilçesine bağlı Bölümlü Mahallesinde 23 yıl önceki selde yıkılan camiden geriye kalan sadece minaresi oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Özlemle Anıyoruz
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Minare var camisi yok Trabzon'un Of ilçesine bağlı Bölümlü Mahallesinde 23 yıl önceki selde yıkılan camiden geriye kalan sadece minaresi oldu

İHA

Minare var camisi yok Trabzon'un Of ilçesine bağlı Bölümlü Mahallesinde 23 yıl önceki selde yıkılan camiden geriye kalan sadece minaresi oldu

Trabzon'un Of ilçesine bağlı Bölümlü Mahallesinde 23 yıl önceki selde yıkılan camiden geriye kalan sadece minaresi oldu.
23 yıl önce meydana gelen selde yıkılan camiden arda kalan minare görenlerin ilgisini çekiyor. 1997 yılında yapılan cami bir yıl sonra meydana gelen selde yıkıldı. Camiyle birlikte 16 tane ev selde yıkılırken, herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Selden geriye kalan minare ise mahallenin sembolü oldu.
Minarenin kendilerine hatıra kaldığını belirten mahalle sakinleri, tek başına kalan minarenin görenlerin ilgisini çektiğini söylediler.
Minarenin ilginç bir yapı olarak ayakta kaldığını dile getiren mahalle sakini Erol Bayraktar, "1998 yılında burada bir sel meydana geldi. Heyelan olunca birçok evle birlikte camimizde yıkıldı. Sadece minare ayakta kaldı. İlk kez görenlerin ilgisini çekiyor. İlginç bir yapı olarak kaldı" dedi.
Görenlerin şaşırdığını belirten İlyas Bayraktar, "Sel olunca burada 16 tane evle birlikte camimizde yıkıldı. Bir tek minare ayakta kaldı. Sel de herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Minare geriye hatıra kaldı. Bu şekilde minareyi görenler şaşırıyor. Bizde anlatıyoruz neden bu hale geldiğini. Camimiz yıkılınca aşağı tarafa yeni bir cami daha yaptık" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzon'da fırtına Hava muhalefeti nedeniyle uçak seferleri aksarken, hamsinin fiyatı da tekneler denize açılamayınca ikiye katladı Bazı balıkçı esnafı özellikle hamsinin az olmasından dolayı dükkanını açmadı
YEREL HABERLER Trabzon'da fırtına Hava muhalefeti nedeniyle uçak ...
Defacto Trabzon’daki mağaza sayısını artırıyor
YEREL HABERLER Defacto Trabzon’daki mağaza sayısını artırıyor
10 Kasım´da göreve başlayan Avcı´nın, 1 yıllık Trabzonspor karnesi
YEREL HABERLER 10 Kasım´da göreve başlayan Avcı´nın, 1 yıllık ...
Atatürk Köşkü'nün eşyaları orijinal değilmiş
YEREL HABERLER Atatürk Köşkü'nün eşyaları orijinal değilmiş
Anaokulu öğrencileri Atatürk'ü '10 Kasım' şarkısıyla ritim tutarak andılar
YEREL HABERLER Anaokulu öğrencileri Atatürk'ü '10 Kasım' şarkısıyla ...
Şehit Eren'in annesi Ayşe Bülbül: “Eren’in annesi olarak ona yazıklar olsun diyorum” Şehit Eren Bülbül’ün annesinden İYİ Partili Türkkan’a ve Meral Akşener’e tepki “Onu sadece grup başkan vekilliğinden değil milletvekilliğinden de düşürmeliler” “O sadece o şehit yakınına değil tüm şehit yakınlarına o lafı söyledi” “(Akşener’e) Ona da yazıklar olsun, o da bir annedir, O bizim yanımızda olacağı yerde başkalarının yanında oluyor”
YEREL HABERLER Şehit Eren'in annesi Ayşe Bülbül: “Eren’in annesi ...
AK Parti İl Başkanı Mumcu: "CHP Trabzon'da başka konuşuyor İstanbul'da başka konuşuyor"
YEREL HABERLER AK Parti İl Başkanı Mumcu: "CHP Trabzon'da başka ...
Belediye başkanı uyardı, yüzü tam görünmeyen Atatürk posteri düzeltildi
YEREL HABERLER Belediye başkanı uyardı, yüzü tam görünmeyen Atatürk ...
Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Çetiner: “Trabzon, spor tesisleşmesi alanında Türkiye’deki 4 büyük ilden biri”
YEREL HABERLER Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Çetiner: “Trabzon, ...
Trabzonspor'un Yunan futbolcusu Siopis: Türkiye ile çok fazla benziyoruz
YEREL HABERLER Trabzonspor'un Yunan futbolcusu Siopis: Türkiye ile ...
Manolis Siopis: “Trabzon ve Yunanistan tamamen aynı, çok enerjik ve çılgınız”
YEREL HABERLER Manolis Siopis: “Trabzon ve Yunanistan tamamen aynı, ...
Usta: "Trabzon olarak Turkovac aşısı Faz-3 çalışmasında şu ana kadar Türkiye’de en iyi ikinci il durumundayız" Trabzon il Sağlık Müdürü Hakan Usta “Aşı konusunda özellikle yanlış inanışlar, yanlış bilgilendirmeler, bilinçsiz hareketler bizi çok yoruyor” “Özellikle insanlar aşılı olarak maçlara gidebiliyor; Bu büyük bir avantaj”
YEREL HABERLER Usta: "Trabzon olarak Turkovac aşısı Faz-3 ...
Milli aranın ardından Trabzonspor´da 4 isim takıma dönüyor
YEREL HABERLER Milli aranın ardından Trabzonspor´da 4 isim takıma ...
3 çocuk babası yaşlı adamın evinden kötü kokular gelince cesedi bulundu
YEREL HABERLER 3 çocuk babası yaşlı adamın evinden kötü kokular ...
Trabzonspor´dan Bakasetas ve Hüseyin'in sakatlıkları ile ilgili açıklama
YEREL HABERLER Trabzonspor´dan Bakasetas ve Hüseyin'in sakatlıkları ...
Trabzonspor’da seçimli Olağan Genel Kurul tarihi netleşti
YEREL HABERLER Trabzonspor’da seçimli Olağan Genel Kurul tarihi ...
Atatürk Köşkü restorasyonu 7 yıl dayandı
YEREL HABERLER Atatürk Köşkü restorasyonu 7 yıl dayandı
Trabzonspor, ezeli rakiplerine fark attı
YEREL HABERLER Trabzonspor, ezeli rakiplerine fark attı
Atatürk vasiyetini orada yazmıştı, restorasyona alınıyor Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyetini yazdığı yer olarak bilinen Trabzon'daki Atatürk Köşkü restorasyona alınıyor Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu: “Bilimsel ve son derece kaliteli bir yöntemle Atatürk Köşkü’nün inşallah hem dış cephesini hem de içinde restorasyon çalışması yürüteceğiz”
YEREL HABERLER Atatürk vasiyetini orada yazmıştı, restorasyona ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.