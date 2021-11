Minare var camisi yok Trabzon'un Of ilçesine bağlı Bölümlü Mahallesinde 23 yıl önceki selde yıkılan camiden geriye kalan sadece minaresi oldu

Trabzon'un Of ilçesine bağlı Bölümlü Mahallesinde 23 yıl önceki selde yıkılan camiden geriye kalan sadece minaresi oldu.

23 yıl önce meydana gelen selde yıkılan camiden arda kalan minare görenlerin ilgisini çekiyor. 1997 yılında yapılan cami bir yıl sonra meydana gelen selde yıkıldı. Camiyle birlikte 16 tane ev selde yıkılırken, herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Selden geriye kalan minare ise mahallenin sembolü oldu.

Minarenin kendilerine hatıra kaldığını belirten mahalle sakinleri, tek başına kalan minarenin görenlerin ilgisini çektiğini söylediler.

Minarenin ilginç bir yapı olarak ayakta kaldığını dile getiren mahalle sakini Erol Bayraktar, "1998 yılında burada bir sel meydana geldi. Heyelan olunca birçok evle birlikte camimizde yıkıldı. Sadece minare ayakta kaldı. İlk kez görenlerin ilgisini çekiyor. İlginç bir yapı olarak kaldı" dedi.

Görenlerin şaşırdığını belirten İlyas Bayraktar, "Sel olunca burada 16 tane evle birlikte camimizde yıkıldı. Bir tek minare ayakta kaldı. Sel de herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Minare geriye hatıra kaldı. Bu şekilde minareyi görenler şaşırıyor. Bizde anlatıyoruz neden bu hale geldiğini. Camimiz yıkılınca aşağı tarafa yeni bir cami daha yaptık" diye konuştu.

