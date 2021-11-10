Avrasya Üniversitesi’nde Atatürk’ün 5 yıllık sanayi planı anlatıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Özlemle Anıyoruz
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Avrasya Üniversitesi’nde Atatürk’ün 5 yıllık sanayi planı anlatıldı

İHA

Avrasya Üniversitesi’nde Atatürk’ün 5 yıllık sanayi planı anlatıldı

Avrasya Üniversitesi’nde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümünde 5 yıllık sanayi planı anlatıldı.
Avrasya Üniversitesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü nedeniyle bir dizi anma etkinliği düzenledi. Düzenlenen programlarda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu “Atatürk’ün beş yıllık sanayi planı” Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Gülay Yeginoğlu ise “Atatürk’ü anlamak” konulu sunumlar yaptı. Saatler dokuzu beş geçtiğinde üniversitenin tüm yerleşkelerinde eş zamanlı saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okunarak programlar başlatıldı.
Avrasya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu Pelitli Yerleşkesi Şehit Bçvş. Halit Avcı Konferans Salonundaki sunumunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün beş yılık sanayi planını anlattı. Bocutoğlu, “Mustafa Kemal 1923 yılının 17 Şubat’ında İzmir’de henüz daha Lozan imzalanmadan bir toplantı düzenliyor. Orda biz Avrupalılara şunu söylüyoruz biz kalkınma yolu olarak liberal bir yolu takip ediyoruz, sizde gelin burada faaliyetlere katılabilirsiniz, ortaklıklar kurabilirsiniz. Hatta mallarınıza 1929 yılına kadar gümrük vergisi de koymayacağız. Gelin ülkemizde mallarınızı satın, açık kapı siyasetini uygulayacağız. Bunu onları rahatlatmak için yaptık. Çünkü Lozan’a göndereceğimiz heyet eğer içerde iktisaden kendi kendine yeterli, askeri gücü ve teknoloji gücü yüksek bir profil çizersek bizi orada hırpalayacakları belliydi. Biz orada onlara düşük profil gösterdik. İzmir kongresinde diyoruz ki özel sektör eliyle yapacağız, zaten o dönem ne para var, ne teknoloji var, ne teknik ekip var, ne işçi var, ne mühendis var. Fakat Atatürk bu arada bir planlama yapıyor. Lozan için böyle bir politika uygularken bir taraftan da mutlaka kısa bir sürede bize özel bir planlama yapmamız gerekir diyor. Bütün ülkeyi kapsayan bir planlama olabilir mesela Sovyetlerin ekonomik planlaması merkezi bir planlama tarafından planlanır. Kaç çocuk doğacak ve kaç ayakkabı imal edilecek bunları yan yana denk getirmeye çalışırlar. Fakat Almanya gibi sadece sanayi planlayan ülkelerde var. Tarımı özel sektöre bırakıyorsunuz, sanayiyi ve özellikle savaş sanayisini planlıyorsunuz, buda Alman stilidir. Biz tam bu planlamayı yapacağımız dönem 1933. Planı yapmak için gerekli donanımımız olmadığı için Rusya’dan bir planlama heyeti getirdik. Belli alanlarda kendi kendimize yetecek bir planlama istedik. Biz bu planı yapacağımız dönem dünya faşizm yani otoriter rejimler tarafından yönetiliyordu. Sistem hem kaba, hem de ulusları bir yöne doğru çevirmeye çalışıyordu. Mussolini ben eski Roma’yı canlandıracağım, Hitler ben eski Almanya’yı canlandıracağım diyordu, İspanya’da da diktatör vardı eski İspanya’yı geri getireceğim diyordu. Rusya’da Stalin ise komünist diktatörlükten yana tavrı vardı. Biz o sırada demokrasiye geçme mücadelesi veriyorduk” dedi.

“Bizler uçak motorları üreten, uçak üreterek satan bir ülkeydik”
Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı’nın mükemmel sonuçlandığını dile getiren Bocutoğlu, “Atatürk’e şöyle soruyorlar faşist tarzda mı kalkınacaksınız? Komünist tarzda mı kalkınacaksınız? Oda diyor ki ‘Bizim politikamız eklektiktir’ yani toplamadır. Biz komünist bir planlama istemiyoruz, biz faşist planlamada istemiyoruz. Biz bu iki tarafında teknik olarak yararlı yönlerini alacağız bunları Türkiye’nin şartlarına göre uygulayacağız. İşte birinci sanayi planının felsefesi budur. Plan 1933’te hazırlanıyor 1934 yılında uygulanmaya başlıyor. Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı’yla kurulması öngörülen sektörler beş ana grupta toplanmıştır. Dokuma sektörü, maden sektörü, selüloz sektörü, seramik sektörü, Kimya sektörü. Birinci planlama içinde kuracağımız fabrikaların teknik personellerini yetiştirecek okulları da kuruyoruz bu arada. İlk kurulan müessese Sümerbank’tır. Denilmiş ki bu planlamaları bu yapsın aynı zamanda da finanse etsin. Arkasından Etibanklar, Maden Teknik Aramalar gibi teşebbüsler kuruldu. Sonuçlar mükemmel olunca denilmiş ki ikincisini de yapalım. 1933’te başlayıp 1937’de bitirecektik, bir yıl geç başlayınca 1938 yılına geldiğimizde şu durumlar ortaya çıkmıştı. Gazi Mustafa Kemal hastalanmıştır, ikincisi ise Hitler artık ikinci dünya savaşını başlatmak üzere taraf seçmeye başlamıştır. Bu sefer Atatürk durun demiştir. Gururla söylemeliyiz ki Atatürk’ü takip eden devlet adamları, siyasetçiler, Türkiye’yi bu savaşa sokmamak için her türlü politikayı üretmişlerdir. Fakat bu arada ikinci sanayi planı için hazırladığımız fonlar harbin finansmanına yani harbe girmemiş olmamıza rağmen harbin finansmanına ayrılmıştır. Bu sanayi tecrübemizi bu önemli günde analım ve aklımızda tutalım. Türkiye kendi kendine yeterli olmak üzere bir çaba başlatmış ve bunda başarılı olmuştur. Bizler uçak motorları üreten, uçak üreterek satan bir ülkeydik. Demek ki Atatürk’ün bize bıraktığı mirası kendi sözüyle şöyle özetleyebiliriz. ‘Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar, iktisadi zaferlerle desteklenmezse payidar olamaz, az zamanda söner’ aziz Atatürk’ü rahmetle, saygıyla, minnetle anıyorum. Yolu yolumuzdur” şeklinde konuştu.

“Herkese düşen en büyük görev Atatürk’ü ve en büyük değeri Cumhuriyeti anlamaktır”
Avrasya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Gülay Yeginoğlu ise, Ömer Yıldız Yerleşkesi Konferans Salonunda düzenlenen anma töreninde ki konuşmasında, “Büyük önder, fikir ideal ve eserleriyle bağımsızlığımızdan tarihimize, dilimizden, sanatımıza ve benliğimize kadar en gerçek fikirlerin ve en sıcak duyguların içinde aramızda hep yaşayan bir önderdir. Atatürk’ün ölümsüzlüğe uğurlandığı günün yıldönümünde herkese düşen en büyük görev Atatürk’ü ve en büyük eseri Cumhuriyeti anlamak, Cumhuriyetin değerlerini her koşulda korumak, Türkiye’yi aydınlık yarınlara taşımaktır” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzon´da şiddetli rüzgar; hava trafiği aksadı
YEREL HABERLER Trabzon´da şiddetli rüzgar; hava trafiği aksadı
Minare var camisi yok Trabzon'un Of ilçesine bağlı Bölümlü Mahallesinde 23 yıl önceki selde yıkılan camiden geriye kalan sadece minaresi oldu
YEREL HABERLER Minare var camisi yok Trabzon'un Of ilçesine bağlı ...
Trabzon'da fırtına Hava muhalefeti nedeniyle uçak seferleri aksarken, hamsinin fiyatı da tekneler denize açılamayınca ikiye katladı Bazı balıkçı esnafı özellikle hamsinin az olmasından dolayı dükkanını açmadı
YEREL HABERLER Trabzon'da fırtına Hava muhalefeti nedeniyle uçak ...
Defacto Trabzon’daki mağaza sayısını artırıyor
YEREL HABERLER Defacto Trabzon’daki mağaza sayısını artırıyor
10 Kasım´da göreve başlayan Avcı´nın, 1 yıllık Trabzonspor karnesi
YEREL HABERLER 10 Kasım´da göreve başlayan Avcı´nın, 1 yıllık ...
Atatürk Köşkü'nün eşyaları orijinal değilmiş
YEREL HABERLER Atatürk Köşkü'nün eşyaları orijinal değilmiş
Anaokulu öğrencileri Atatürk'ü '10 Kasım' şarkısıyla ritim tutarak andılar
YEREL HABERLER Anaokulu öğrencileri Atatürk'ü '10 Kasım' şarkısıyla ...
Şehit Eren'in annesi Ayşe Bülbül: “Eren’in annesi olarak ona yazıklar olsun diyorum” Şehit Eren Bülbül’ün annesinden İYİ Partili Türkkan’a ve Meral Akşener’e tepki “Onu sadece grup başkan vekilliğinden değil milletvekilliğinden de düşürmeliler” “O sadece o şehit yakınına değil tüm şehit yakınlarına o lafı söyledi” “(Akşener’e) Ona da yazıklar olsun, o da bir annedir, O bizim yanımızda olacağı yerde başkalarının yanında oluyor”
YEREL HABERLER Şehit Eren'in annesi Ayşe Bülbül: “Eren’in annesi ...
AK Parti İl Başkanı Mumcu: "CHP Trabzon'da başka konuşuyor İstanbul'da başka konuşuyor"
YEREL HABERLER AK Parti İl Başkanı Mumcu: "CHP Trabzon'da başka ...
Belediye başkanı uyardı, yüzü tam görünmeyen Atatürk posteri düzeltildi
YEREL HABERLER Belediye başkanı uyardı, yüzü tam görünmeyen Atatürk ...
Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Çetiner: “Trabzon, spor tesisleşmesi alanında Türkiye’deki 4 büyük ilden biri”
YEREL HABERLER Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Çetiner: “Trabzon, ...
Trabzonspor'un Yunan futbolcusu Siopis: Türkiye ile çok fazla benziyoruz
YEREL HABERLER Trabzonspor'un Yunan futbolcusu Siopis: Türkiye ile ...
Manolis Siopis: “Trabzon ve Yunanistan tamamen aynı, çok enerjik ve çılgınız”
YEREL HABERLER Manolis Siopis: “Trabzon ve Yunanistan tamamen aynı, ...
Usta: "Trabzon olarak Turkovac aşısı Faz-3 çalışmasında şu ana kadar Türkiye’de en iyi ikinci il durumundayız" Trabzon il Sağlık Müdürü Hakan Usta “Aşı konusunda özellikle yanlış inanışlar, yanlış bilgilendirmeler, bilinçsiz hareketler bizi çok yoruyor” “Özellikle insanlar aşılı olarak maçlara gidebiliyor; Bu büyük bir avantaj”
YEREL HABERLER Usta: "Trabzon olarak Turkovac aşısı Faz-3 ...
Milli aranın ardından Trabzonspor´da 4 isim takıma dönüyor
YEREL HABERLER Milli aranın ardından Trabzonspor´da 4 isim takıma ...
3 çocuk babası yaşlı adamın evinden kötü kokular gelince cesedi bulundu
YEREL HABERLER 3 çocuk babası yaşlı adamın evinden kötü kokular ...
Trabzonspor´dan Bakasetas ve Hüseyin'in sakatlıkları ile ilgili açıklama
YEREL HABERLER Trabzonspor´dan Bakasetas ve Hüseyin'in sakatlıkları ...
Trabzonspor’da seçimli Olağan Genel Kurul tarihi netleşti
YEREL HABERLER Trabzonspor’da seçimli Olağan Genel Kurul tarihi ...
Atatürk Köşkü restorasyonu 7 yıl dayandı
YEREL HABERLER Atatürk Köşkü restorasyonu 7 yıl dayandı
Trabzonspor, ezeli rakiplerine fark attı
YEREL HABERLER Trabzonspor, ezeli rakiplerine fark attı
Atatürk vasiyetini orada yazmıştı, restorasyona alınıyor Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyetini yazdığı yer olarak bilinen Trabzon'daki Atatürk Köşkü restorasyona alınıyor Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu: “Bilimsel ve son derece kaliteli bir yöntemle Atatürk Köşkü’nün inşallah hem dış cephesini hem de içinde restorasyon çalışması yürüteceğiz”
YEREL HABERLER Atatürk vasiyetini orada yazmıştı, restorasyona ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.