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Trabzonspor camiası şampiyonluk için kenetlendi Ankara Trabzonsporlu İş Adamları ve Bürokratları Derneği Başkanı Süleyman Adanur: "Takımımız müthiş bir motivasyonla birlik ve beraberlik havası oluşturmuş" "Şampiyonluğa doğru yürüyen Trabzonspor'a her türlü desteği vermeliyiz" "Kongre süreciyle ilgili farklı şeylerle çıkıp takımın ve camianın motivasyonunu bozmamak gerekiyor"

İHA

Trabzonspor camiası şampiyonluk için kenetlendi Ankara Trabzonsporlu İş Adamları ve Bürokratları Derneği Başkanı Süleyman Adanur: "Takımımız müthiş bir motivasyonla birlik ve beraberlik havası oluşturmuş" "Şampiyonluğa doğru yürüyen Trabzonspor'a her türlü desteği vermeliyiz" "Kongre süreciyle ilgili farklı şeylerle çıkıp takımın ve camianın motivasyonunu bozmamak gerekiyor"

Ankara Trabzonsporlu İşadamları ve Bürokratları Derneği Başkanı Süleyman Adanur, şampiyonluk yolunda takımda müthiş motivasyonla birlik ve beraberlik havası oluştuğunu belirterek, her türlü desteğin takımdan ve yönetimden yana verilmesi gerektiğini söyledi.
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi, Ankara Trabzonsporlu İşadamları ve Bürokratları Derneği Başkanı iş insanı Süleyman Adanur'u ziyaret etti. Dernek çalışmaları ve projeleri hakkında bilgiler aktaran Adanur, şampiyonluk mücadelesi veren takımın ve yönetimin yanında olduklarını belirtti.
Trabzonspor'un ortak tutkuları, sevdaları olduğunu vurgulayan başkan Adanur, "Bizim amacımız Trabzonspor’un başarısıdır. Trabzonspor’a fayda sağlayacak şekilde bir yerinde olmak bile bizim için önemlidir. Benim de Trabzonspor’la ilgili bir hayalim var elbette" dedi.

"Takımın ve yönetimin yanındayız"
Takımda müthiş bir motivasyon ve birlik, beraberlik havası oluştuğunu belirten Süleyman Adanur, "Trabzonspor şu anda şampiyonluğa doğru yürüyor. Bizlerin de her türlü desteği bu dönemde takımımızdan ve yönetimden yana vermesi gerektiğine inanıyoruz. Her zaman Trabzonspor'un yanındayız. Büyük bir mücadele veren yönetim kurulunu destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Motivasyonu bozmamalıyız"
Ankara’da iş yaşamını sürdüren Trabzonlu bir iş insanı olarak da ellerinden gelen her türlü desteği vermeye hazır olduklarını vurgulayan Adanur, kongre süreciyle ilgili farklı şeylerle çıkıp takımın ve camianın motivasyonunu bozmamak gerektiğini belirterek, "Şu anda Trabzonspor’un başarısını isteyen kendi menfaatini ön planda tutup aday olması bana göre yanlış bir davranış olur. Trabzonspor, bir mücadele veriyor. Algılardan , söylemlerden uzak durup bütün enerjimizle takımımızın ve yönetimimizin yanında olmalıyız" şeklinde konuştu.
Adanur, dernek olarak her zaman Trabzonspor'un yanında olmaya özen gösterdiklerini anlatarak, "Pandemi öncesinde dernek olarak da Trabzonspor’a katkı sağlama adına bir çok projemiz vardı. Normale dönülmesiyle birlikte yavaş yavaş bu projelerimizi de hayata geçireceğiz. Umarız her şey en kısa sürede normale döner ve biz de elimizden gelen katkıyı sunabiliriz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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