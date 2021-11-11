Bahaddin Güneş: "Mücadeleden ve hırstan memnunum"

Hekimoğlu Trabzon FK Teknik Direktörü Bahaddin Güneş, takımın mücadelesinden ve hırsından memnun olduğunu söyledi

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta liderlik koltuğunda bulunan Hekimoğlu Trabzon FK'nın Teknik Direktörü Bahaddin Güneş, Sivas Belediyespor maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu. Güneş, rakibi iyi analiz ettiklerini belirterek, "Sivas Belediyespor’un sıralamada hemen arkamızda bulunuyordu. Bu maçı kaybetseydik, sıralamada üstümüze çıkacaklardı. Biz ise rakibi iyi analiz ettik. Futbol oyun karakteri olarak bize benzer yanları vardı. Geride pas yapıp üzerlerine çekmek istediler. Ama biz bu tuzağa düşmedik. Biz de sabırlı oyun oynayıp, alanları iyi kapattık, kenarları da mümkün olduğunca kapatıp, hızlı hücuma geçişleri yaptık. Geç de olsa golü bulup, maçı kazanmasını bildik" şeklinde konuştu.



"Hedefimize doğru ilerlemek istiyoruz"

Takımın mücadelesi ve hırsından memnun olduğunu da kaydeden Güneş , şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlığın, sevginin ve saygının olduğu yerde başarı gelir. Takım ruhunu ben değil biz olgusunda olduğumuz sürece inşallah çok başarılara imza atacağız. Bu arada bu zorlu deplasmanda bizi yalnız bırakmayan Başkanımız Celil Hekimoğlu ve yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Galibiyette emeği olan teknik heyetimize, futbolcularımıza ve personelimize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Artık bu maç geride kaldı. Biz maç maç düşüneceğiz. Bu maçı geride bıraktık. 3 puan alıp yolumuza devam ediyoruz. Şimdi Pazar günü Bayburtspor ile karşılaşacağız. Bu karşılaşmaya da en iyi şekilde hazırlanacağız. Hedefimize doğru ilerlemek istiyoruz."

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