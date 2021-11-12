Fuhuş baskınında balkondan atlayan kadının kaval kemiği kırıldı

Evdeki veba! Oturma odasında 24 bin tane var

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Selçuk BAŞAR/ TRABZON, (DHA)TRABZON'da, polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda, 1´inci kattaki dairenin balkonundan atlayıp, kaçmaya çalışan Azerbaycan uyruklu Aynur E.´nin (24) sol bacak kaval kemiği kırıldı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, İskenderpaşa Mahallesi'ndeki evde fuhuş yapıldığı ihbarını aldı. Adrese baskın düzenleyen ekipleri fark eden Azerbaycan uyruklu Aynur E. ile Aytaj M. (23), 1´inci kattaki dairenin balkonundan atlayarak kaçmaya çalıştı. Balkondan atlayan Aynur E., acı içinde yerde kaldı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kadın, hastanede tedaviye alındı. Aynur E.'nin sol bacak kaval kemiğinde kırık tespit edildi. Polis, 2 kadın hakkında fuhuş yaptıkları iddiasıyla işlem başlattı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Merkez Selçuk BAŞAR

2021-11-12 11:05:14



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