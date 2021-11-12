Trabzonspor kuvvet çalıştı

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Tolga SAĞLAM / TRABZON (DHA) Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig´in 13´üncü haftasında 22 Kasım´da sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bugün 11.00´de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri kondisyon salonunda yapılan günün ilk antrenmanda ısınmanın ardından denge ve mobilizasyon çalışmaları ile core ve genel kuvvet çalışmaları gerçekleştirildi.

Bordo mavililer, bu akşam 17.00´de yapacağı günün ikinci çalışmasıyla Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam edecek.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2021-11-12 13:12:54



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