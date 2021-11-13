Uzungöl'de kirlilik tespit edilmedi; balık ölümleri, oksijen yetersizliğinden



Selçuk BAŞARAleyna KESKİN/ ÇAYKARA (Trabzon), (DHA)- TRABZON'un turizm merkezi Uzungöl'de, nesli tükenme tehdidi altındaki kırmızı benekli alabalıklar dahil görülmeye başlanan balık ölümleri araştırılırken, Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden (TİSKİ) açıklama yapıldı. Gölde kirlilik tespit edilmediği, derelerde debi düşüşü ile oksijenin dip seviyelere indiği, bu durumun balıkları yaşamsal tehlike ile karşı karşıya bıraktığı değerlendirildi.

Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, denizden 1250 metre yükseklikteki doğa harikası turizm merkezi Uzungöl'de, son günlerde balık ölümleri görülmeye başlandı. Göl ve gölü besleyen derede, nesli tükenme tehdidi altındaki kırmızı benekli alabalıklar dahil balık ölümleri tespit edildi. Göl yüzeyinde görülen ölü balıklarla ilgili çalışma başlatıldı. Çaykara İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile TİSKİ ekipleri, gölde incelemelerde bulundu. Gölün farklı noktalarından ve gölü besleyen dereden alınan su numuneleri, laboratuvarda incelendi. İlk verilere göre, gölde kirlilik tespit edilmezken, derelerde debi düşüşü yaşanması ile oksijenin dip seviyelere indiği, bu durumun da balıkları yaşamsal tehlike ile karşı karşıya bıraktığı değerlendirildi.

TİSKİ'den yapılan yazılı açıklamada, "TİSKİ ve Tarım İl Müdürlüğü ekipleri tarafından Uzungöl´de numune alımı gerçekleştirildi. Tahlil sonuçlarında herhangi bir olumsuz değere rastlanılmadı. Göl etrafındaki işletmelerde de yağ tutucu ve kanalizasyon bağlantıları denetimi yapıldı. Burada da herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Suyun debisinde bu mevsimlerde yaşanan düşüşler nedeniyle gölü besleyen derelerdeki oksijen seviyelerinin de dip seviyelere indiğini ve bu yüzden balıkların yaşamsal tehlike ile karşı karşıya kalmış olabilir" denildi.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Çaykara Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN

2021-11-13 15:09:04



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