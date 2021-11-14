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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor'u yabancıları sırtlıyor

İHA

Trabzonspor'u yabancıları sırtlıyor

Trabzonspor, yabancı oyuncularından verim aldığı en iyi sezonu yaşıyor. Süper Lig'de 24 gole ulaşan bordomavililerde 21 gol yabancı oyunculardan geldi. Bakasetas, Nwakaeme, Cornelius, Hamsik, Gervinho ve Djaniny toplam 21 gole imza attı. Karadeniz temsilcisinde yerli oyunculardan Yusuf Sarı ve Abdulkadir Ömür tek gol atarken, 1 gol ise rakip oyuncunun kendi kalesine atmasıyla elde edildi.
Süper Lig’de 30 puanla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor’da yabancı oyuncular takımını sırtlıyor. Attığı 24 golle ligde en çok gol atan takım olan bordomavililerde yabancı oyuncular attıkları 21 golle 18 takımdan daha fazla gol attı.

Goller ve asistlerde aynı isimlerden
Karadeniz ekibinde Bakasetas attığı 7 golle takımın en skorel oyuncusu oldu. Bu oyuncuyu 5 golle Nwakame, 4 golle Cornelius, 2'şer golle Gervinho ve Djaniny , 1 gol ile de Hamsik takip etti. Yerli oyunculardan ise Yusuf Sarı ve Abdulkadir Ömür 1'er gol attı. En çok asist yapan oyuncular listesinde ise 4 asist ile Hamsik yer alırken, Bakasetas ve Nwakaeme 3, Cornelius, Djaniny, Gervinho ve Abdulkadir Ömür'den ise birer kez golü hazırlayan isim oldu.

18 takımdan daha fazla gol attılar
Trabzonspor’un gol yollarındaki etkili isimleri Bakasetas, Nwakaeme, Cornelius, Gervinho, Djaniny ve Hamsık, 21 gole imza atarak Süper Lig’de mücadele eden 18 takımdan daha fazla gol attılar. Ligde Beşiktaş 21 gol atarken, Aktaş Hatayspor 20 gol, Galatasaray, Konyaspor, Alanyaspor, Karagümrük ve Medipol Başakşehir 18 gol , Fenerbahçe, Adana Demirspor, Altay ve Kayserispor 17 gol, Sivasspor 15 gol, Gaziantep FK ve Antalyaspor 14 gol, Malatyaspor ve Kasımpaşa 12 gol, Göztepe ve Çaykur Rizespor 11 gol , Giresunspor ise 7 gol attı.

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