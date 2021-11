Hekimoğlu Trabzon - Bayburt Özel İdarespor: 1-1

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) -STAT: Yavuz Selim

HAKEMLER: Yusuf Ziya Gündüz, Serdar Osman Akarsu, Mustafa Tosun

HEKİMOĞLU TRABZON: ÖzkanOnur, Yasin, Yunus Emre(Dk.51 Tunahan), Hakan Demir(Dk.81 Kerem), Ali, Hakan Yavuz(Dk.87 Abdulkadir), Caner, Özkan(Dk.46 Berkay), Mehmet, Ethem

AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR: ZülküfMehmet, Uğur Aygören, Ali Fırat, Ömer Esenkaya, Sefa, Onur, Yunus Emre(Dk.76 Selim), Ali Aydemir(Dk.58 Ömer Çalışkan), İbrahim, Uğur Mustafa Türk(Dk.58 Emirhan)

GOLLER: Dk.88 Caner (Hekimoğlu Trabzon)Dk.15 İbrahim (An Zentrum Bayburt Özel İdarespor)

SARI KARTLAR: Zülküf, Mehmet (An Zentrum Bayburt Özel İdarespor)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup´ta Hekimoğlu Trabzon, 13´üncü hafta mücadelesinde konuk ettiği An Zentrum Bayburt Özel İdarespor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada ilk golü 15´inci dakikada konuk ekipte İbrahim kaydederken, ev sahibi 88´inci dakikada Caner´in golüyle skora eşitlik getirdi. DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2021-11-14 15:14:03



