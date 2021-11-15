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2 yaşında 2 kanser teşhisi konuldu, ablası ile hayata tutundu 2 yaşındaki Ömer Asaf, lenf bezi kanseri ve lösemiyi 17 yaşındaki ablası Beyzanur’dan alınan kök hücre ile yendi Ömer Asaf’ın ablası Hatice Çelik: “Bu bizim hayal ettiğimizin de ötesi; duygularımı ifade edebilmem için kelimeler daha üretilmedi” Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Ayşenur Bahadır: “Nakil sürecimiz oldukça başarılı geçti; artık taburcu edeceğiz, hastamızın sağlığı şuan için iyi”

İHA

Trabzon'da bir yıl önce solunum şikayeti hastaneye başvuran 2 yaşındaki Ömer Asaf'a, lenf bezi kanseri teşhisi konuldu. Tedavisinin devam ettiği süreçte lösemi gelişen Ömer Asaf, 2 kanseri 17 yaşındaki ablası Beyzanur'dan alınan kök hücre ile yendi.

2 yaşında 2 kanser teşhisi konuldu, ablası ile hayata tutundu 2 yaşındaki Ömer Asaf, lenf bezi kanseri ve lösemiyi 17 yaşındaki ablası Beyzanur’dan alınan kök hücre ile yendi Ömer Asaf’ın ablası Hatice Çelik: “Bu bizim hayal ettiğimizin de ötesi; duygularımı ifade edebilmem için kelimeler daha üretilmedi” Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Ayşenur Bahadır: “Nakil sürecimiz oldukça başarılı geçti; artık taburcu edeceğiz, hastamızın sağlığı şuan için iyi”

Trabzon’da bir yıl önce solunum şikayeti hastaneye başvuran 2 yaşındaki Ömer Asaf’a, lenf bezi kanseri teşhisi konuldu. Tedavisinin devam ettiği süreçte lösemi gelişen Ömer Asaf, 2 kanseri 17 yaşındaki ablası Beyzanur’dan alınan kök hücre ile yendi.
Trabzon’da yaşayan Sevgi ve Sefa Çelik çiftinin 6 çocuğundan biri olan 2 yaşındaki Ömer Asaf, solunum şikayeti nedeniyle ailesi ile birlikte hastaneye başvurdu. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi’nde yapılan tetkikler sonrası Ömer Asaf’a lenf bezi kanseri teşhisi konuldu. Kemoterapi tedavisine başlanılan Ömer Asaf’ın tedavisinin dördüncü ayında ise Akut Myeloid Lösemi (AML) gelişti. 2 yaşında 2 kanser teşhisi ile mücadele eden Ömer Asaf için kemik ilgi nakli yapılması kararlaştırıldı. Doku grubu tam uyumlu olan 17 yaşındaki ablası Beyzanur’dan alınan kök kücre ile hemotopetik kök hücre nakli tedavisi uygulanmaya başladı. Doğu Karadeniz Bölgesi’nde ilk kez Doç. Dr. Ayşenur Bahadır ve ekibi tarafından yapılan başarılı kemik iliği nakli ile Ömer Asaf yeniden hayata tutundu.
Ömer Asaf’ın ablası Hatice Çelik (21), kardeşinin sağlığına kavuşmasıyla çok mutlu olduklarını belirterek “Biz maddi ve manevi destek olan herkese teşekkür ediyorum. Ayşenur hocamız olmasaydı heralde şuan biz burada olmazdık. Bir sene içerisinde bize resmen bir umut bahşetti. Bize bunu yaşattığı için çok teşekkür ediyoruz. Hastane çok hijyenik ve temiz. Bu bizim hayal ettiğimizin de ötesi. Duygularımı ifade edebilmem için kelimeler daha üretilmedi. Çok mutluyuz. Çok ilgilendiler. Kendi öz evlatları gibi ilgilendiler. Belki de biz bile bu kadar ilgilenmezdik” dedi.

“Nakil sürecimiz oldukça başarılı geçti”
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Çocuk Hematoloji Onkoloji Uzmanı aynı zamanda Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Ayşenur Bahadır ise, Ömer Asaf yaklaşık 1 yıldır çok yoğun bir tedavi aldığını dile getirerek, “Ablasında kök hücre nakli yaptık. Nakil sürecimiz oldukça başarılı geçti. Artık taburcu edeceğiz. Hastamızın sağlığı şuan için iyi. Taburcu olduktan sonra takibini sürdüreceğiz. Samsun’a kadar bölgemizde çocuklarda kemik iliği nakli yapılan yer bulunmamakta. Bizde ilk kez hastamıza nakil yaptık. Başarılı bir sonuç aldık. Böylece hastalarımızın uzak yerlere gitmesine gerek kalmadan burada tedavilerini yapabileceğiz. Bu bizim için çok mutlu edici bir durum. Hastalarımız maddi ve manevi olarak çok fazla etkilenmeyecekler. Ekip olarak çok mutluyuz. Emeklerimizin karşılığı aldık” şeklinde konuştu.

Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki ilk kemik iliği nakli başarıyla sonuçlandı
Doğu Karadeniz’de ilk kez kemik iliği naklinin KTÜ’de yapıldığına dikkat çeken Bahadır, “Biz bu hastamızın tedavilerini belli bir aşamaya kadar yapıyorduk. Sonra nakil süreci geldiğinde hastalarımızı başka merkezlere yönlendirmek zorunda kalıyorduk. Hastaların gidiş geliş süreçleri hastalar için zor oluyordu. Bu Covid dönemi geldikten sonra zorluk daha da artmaya başladı. Biz merkez olarak kanser tedavilerini yapıyorduk. Ama artık kemik ilik naklini yapabiliyor olmak bizim için çok mutluluk verici. Hastamızın sağlığına kavuştuğunu görmek ve bunu kendi bölgemizde yapabilmek gerçekten bizi mutlu etti. Bunun arkasında iyi bir ekip var. Başhekimimiz Celal Tekinbaş ve Rektörümüz Hamdullah Çuvalcı bize çok büyük destek oldu. Onların destekleriyle bu yola çıktık. İlk sonucumuz başarılı oldu. Bundan sonra çok daha iyi sonuçlar almayı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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