Trabzonspor'dan Süper Lig'de tarihi fark

Süper Lig'in 12'nci haftaları itibarıyla en yakın rakibine 7 puanlık fark atan Trabzonspor, tarihi bir puan farkına imza attı.

Trabzonspor ligde oynanan 12 karşılaşma sonunda 9 galibiyet ve 3 beraberlik elde ederek 30 puan topladı. En yakın puan takipçisine 7 puanlık fark atan bordomavililer, Süper Lig'de tarihi puan farkına imza atarken, şampiyonluk yolundaki en önemli rakipleri olan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a önemli puan farkı attı.



İlk üç Anadolu takımlarının

Süper Lig'in 12'nci haftası tamamlanmasıyla ilk 3 sırayı Anadolu takımları paylaştı. Trabzonspor, liderlik koltuğundaki yerini korumayı sürdürürken en yakın puan takipçileri olan Hatayspor ve Konyaspor'un 23 puanı bulunuyor. Karadeniz ekibi en yakın takipçileriyle aradaki puan farklını 7'ye çıkarttı. Bu tabloyla birlikte bordomavililer 12'nci hafta itibarıyla Süper Lig'de tarihi bir farkında altına imza atmış oldu.



12'nci haftalarda oluşan 6 puanlık fark şampiyonluk getirdi

19992000 sezonunda 12'nci hafta itibarıyla Galatasaray, en yakın puan takipçisi Gaziantepspor'a 6 puanlık fark atmıştı. Söz konusu sezonda sarıkırmızılılar 79 puanla ligi lider olarak tamamlarken Beşiktaş ise 75 puanla ikinci sırada yer aldı. 20132014 sezonunda ise Fenerbahçe, söz konusu haftalarda 31 puanda yer alarak en yakın takipçisi Kasımpaşa'ya 6 puanlık fark atmıştı. Aynı sezonu ise sarılacivertliler 74 puanla lider olarak tamamlarken en yakın rakibi Galatasaray ise ikinci sırada 65 puanla sezonu tamamlamıştı.



Trabzonspor 7 puanlık farkla rekor kırdı

Bordomavililer, en yakın puan takipçilerine 7 puanlık fark atarak Süper Lig'de yeni bir rekora imza atmış durumda. Lig'de bu sezon henüz yenilgi yüzü görmeyerek ilklere imza atan Karadeniz ekibi yeni rekorlar kırmak için de önümüzdeki haftaları bekliyor. Trabzonspor, şampiyonluk yolundaki en önemli rakipleri olan Galatasaray 9, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a 10 puanlık fark atarak önemli bir puan aralığına da imza attı.



Kırılmanın yaşandığı 16'ncı hafta ve rakamlar

Süper Lig tarihinde 9 puan farkı kapatıp şampiyon olabilen 2 takım bulunuyor. 19971998 sezonunda Galatasaray, 16'ncı haftada ezeli rakibi Fenerbahçe’nin 9 puan gerisinde yer alıyordu. Söz konusu haftada sarılacivertlilerin 39 puanı bulunurken Galatasaray ise 30 puanda kalmıştı. Ezeli rakibiyle arasındaki puan farkını kapatan sarıkırmızılılar sezon sonu 4 puan farkla şampiyonluk ipini göğüsledi.

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