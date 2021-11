Kurslara katılarak hem bilgi ve becerilerini geliştiriyor hem ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar

Samuray kılıçlı katil Can Göktuğ Boz’un fotoğrafı ortaya çıktı

Trabzon’un Ortahisar Belediyesi’nin Ortahisar Halk Eğitim Müdürlüğü ile her yıl ortaklaşa düzenlediği kültür, sanat ve meslek edindirme kurslarına katılan kursiyerler ev ekonomilerine katkı sağlıyor, hem de bilgi ve becerilerini geliştiriyor.

Ortahisar Belediyesi’nin Kaymaklı Gençlik Merkezi’nde gümüş kazaz örücülüğü, ev tekstil ürünleri hazırlama, iğne oyası, ahşap boyama, çini işlemeciliği, oyalar ve kadın üst giyim dikimi kursları düzenleniyor. Keman, bağlama, piyano, resim, tezhip, çini gibi sanat dallarının yanı sıra İngilizce, Arapça, Almanca, Rusça, işaret dili, diksiyon, KPSS (lisansönlisans), EKPDSS (engelli kamu personeli seçme sınavı) kurslarını başarıyla bitirenlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika veriliyor.

Belediye tarafından düzenlenen üniversiteye hazırlık kursuna ise şu ana kadar 550 öğrenci kayıt yaptırarak eğitime başladı. Kursları bitirenler arasında kendi işini kurup üretime geçenlerin yanı sıra bir işyerinde ücretli eleman olarak çalışanlar da bulunuyor. Açılan kurslar korona virüs salgını nedeniyle virüsten korunma tedbirlerine (maske, sosyal mesafe, temizlik) uygun olarak düzenleniyor. Kurslara kayıtlar devam ediyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, kültür ve sanat şehri Trabzon’da bu tür kursların düzenlemesinin oldukça önemli olduğunu söyledi. Pandemi nedeniyle iptal edilen birçok kültür ve sanat etkinliğinin salgının azalmasıyla birlikte tekrar hayata geçirildiğini belirten Başkan Genç, “Bütün dünyayı etkisi altına alan Kovid19 salgını nedeniyle bütün organizasyon ve etkinliklerimizi çok dikkatli bir şekilde yürütüyoruz. Özellikle vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla her türlü tedbirin alınması için gerekli hassasiyetleri gösteriyoruz. Salgın nedeniyle hayatın her alanıyla ilgili ertelenen organizasyon ve etkinlikler salgının etkisinin azalmasıyla birlikte çok sıkı tedbirlere uyularak icra ediliyor. Bu anlamda biz de Ortahisar Belediyesi olarak kültür ve sanat alanına ilgi duyan, bu konuda eğitim almak isteyen ve üniversiteye hazırlanan vatandaşlarımıza destek olmak istedik” dedi.

