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2 yaşındaki Ömer Asaf, 2 kanser türünü de yendi

DHA

2 yaşındaki Ömer Asaf, 2 kanser türünü de yendi


Selçuk BAŞAR/ TRABZON, (DHA)TRABZON'da, hem lenf kanseri (lenfoma) hem de lösemi ile mücadele eden Ömer Asaf Çelik'e (2), ablası Beyzanur Çelik'ten (17) alınan kök hücreler nakledildi. Sağlığına kavuşan Ömer'in diğer ablası Hatice Çelik (21), "Yoğun bakımlık olduk, kalbi durdu. Tüm umudumuzu kesmiştik. Buradaki ekip, bize umut oldu, kardeşim de savaşmayı bırakmadı" dedi.
Ağrı'da yaşayan Sevgi ve Sefa Çelik çifti, 6 çocuğundan Ömer Asaf'ı, hırıltılı solunum şikayetiyle doktora götürdü. Kentteki hastanede muayenenin ardından Trabzon KTÜ Farabi Hastanesi'ne sevk edilen Ömer Asaf'a, Çocuk Kemik İliği Transplantasyon Ünitesi'nde yapılan tetkik sonucu lenf kanseri teşhisi koyuldu. Kemoterapi tedavisinin 4'üncü ayında Ömer Asaf'ta, bu kez Akut Miyeloid Lösemi (AML) ortaya çıktı. 2 farklı kanser türü ile mücadele eden Ömer Asaf için kemik iliği nakli yapılması kararlaştırıldı. Doku grubu tam uyumlu olan ablası Beyzanur Çelik'ten alınan kök hücre ile küçük çocuğa nakil tedavisi süreci başlatıldı. Ömer Asaf, Doç. Dr. Ayşenur Bahadır ve ekibince yapılan başarılı operasyon sonucu sağlığına kavuştu.
'KARDEŞİM SAVAŞMAYI BIRAKMADI'
Ömer Asaf'ın diğer ablası Hatice Çelik, "Yoğun bakımlık olduk, kalbi durdu. Tüm umudumuzu kesmiştik. Buradaki ekip, bize umut oldu, kardeşim de savaşmayı bırakmadı. Bizim tereddütlerimiz vardı; 'Olsun mu, olmasın mı, nasıl olacak?' Fakat ekibi görünce 'Daha iyisi olamaz' dedik. Bu kadar erken, bu kadar temiz, bu kadar steril. Çok fazlasıyla memnunuz. Allah, hepsinden razı olsun. Henüz 1 senemiz dolmadan hemen hemen bütün hastalığını atlattı. Şu an her şey gayet iyi. Çok mutluyuz. Bu duyguları kelimelere dökmek çok zor. Gerçekten çok kötü bir süreçti. Allah, kimseye yaşatmasın. Gözlerinizin önünde küçük bir çocuk hayat veriyor ve burada onunla gerçekten kendi çocuklarıymış gibi ilgilenen bir sürü insan var. Hemşireler, doktorlar olsun; titizlikle çalıştılar. Allah, hepsinden razı olsun" dedi. 
'KAN HÜCRELERİ TAMAMEN DÜZELDİ'
Kemik iliği sürecini yöneten, transplantasyon ünitesinin sorumlusu Doç. Dr. Ayşenur Bahadır, Ömer Asaf'ın kan hücrelerinin tamamen düzeldiğini ve sağlığına kavuştuğunu söyledi. Bahadır, "Hastamıza daha yoğun bir tedaviye başladık. Tedavinin devamında bu hastaya kemik iliği nakli yapılması gerekiyordu çünkü yüksek riskli bir hastaydı. Hastamıza, başarılı bir şekilde ablasından kök hücre toplayarak kemik iliği nakli yaptık. Nakil sürecimiz oldukça başarılı geçti. Şu anda hastamızın kan hücreleri tamamen düzeldi ve sağlığına kavuştu. Hastamızı sağlıklı bir şekilde taburcu edeceğiz. Daha önce bölgemizde kemik iliği nakli yapılmıyordu. Bu hasta aynı zamanda ilk oldu. Hastalarımız kemik iliği nakli yapılamadığı için İstanbul, Ankara gibi uzak şehirlere gitmek zorunda kalıyordu. Hem maddi hem de manevi olarak oldukça zor koşullarla karşılaşıyorlardı. Burada kemik iliği nakli yapınca hastamız hem şifasına kavuştu hem de ailesi çok uzak yerlere gitmenin külfetinden kurtulmuş oldu" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Selçuk BAŞAR
2021-11-15 17:08:18

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