Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karadeniz'in Kalkan denizi olması için 24 yılda 100 binin üzerinde Kalkan yavrusu denize bırakıldı ama... Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JİCA) ile 24 yıl önce başlatılan Kalkan balığı projesi beklentileri karşılamadı KTÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cemal Dinçer: “Gördüğümüz kadarıyla projeden umulan beklenti sonuç olarak göremedik; Kalkan balığı bolluğa ulaşmadı” “Dip balıklarında da gerçekten endişe verici bir durum var, koruma altına alınması düşünülmesi gerekir”

İHA

Karadeniz'in Kalkan denizi olması için 24 yılda 100 binin üzerinde Kalkan yavrusu denize bırakıldı ama... Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JİCA) ile 24 yıl önce başlatılan Kalkan balığı projesi beklentileri karşılamadı KTÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cemal Dinçer: “Gördüğümüz kadarıyla projeden umulan beklenti sonuç olarak göremedik; Kalkan balığı bolluğa ulaşmadı” “Dip balıklarında da gerçekten endişe verici bir durum var, koruma altına alınması düşünülmesi gerekir”

Karadeniz'de Kalkan balığı popülasyonunu arttırmak ve bir iç deniz olan Karadeniz'i bir Kalkan denizi haline getirmek için 24 yıl önce Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JİCA) ile başlatılan Kalkan Balığı Projesi beklentileri karşılamadı. Denize 24 yılda 100 binin üzerinde Kalkan yavrusu bırakılmasına rağmen istenilen Kalkan popülasyonu bir türlü sağlanamadı.
19972007 yılları arasında Japonya Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki işbirliği ile Karadeniz’de balık yetiştiriciliğinin gelişmesi için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Kalkan Balığının yumurta, yavru üretim teknikleri geliştirildi. Sonrasında 20082018 yılları arasında Türk Mühendisleri tarafından bu geliştirildi ve Trabzon'daki Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü'nde üretilen balıklar çeşitli dönemlerde Karadeniz'in farklı illerinden denize bırakıldı. 24 yılı bulan sürede 100 bini aşan Kalkan balığı yavrusu Karadeniz'le buluşturulurken, bu proje Karadeniz'e kıyısı olan Gürcistan, Rusya, Ukrayna, Bulgaristan ve Romanya gibi ülkelerin de dikkatini çekti, bu ülkelere de bu balığın üretimi ve denize bırakılması konularında çeşitli eğitimler verildi. Ancak tüm çabalara rağmen Kalkan popülasyonu istenilen düzeye ulaşamadı.
Karadeniz'in derinlerinde yaşayan, suların ısınmaya başladığı NisanMayıs aylarında üremek ve yumurtalarını bırakmak için kıyıya doğru göç eden Karadeniz kalkanı, kıyıdaki sıcak ve sığ sulardaki üreme ve çoğalma göçünün ardından yeniden derin sulara göç ediyor. Kemiksi yapısı ile Atlantik kalkanına benzeyen balık, dokusu ve lezzeti ile diğer kalkan türlerinden ayrılıyor.
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cemal Dinçer projeden umulan beklentiyi göremediklerini ifade ederek Karadeniz’deki dip balıkların endişe verici boyutta olduğuna dikkat çekerek bu balıkların kontrol altına alınması gerektiğini söyledi.
Söz konusu projenin kalkan bolluğu bakımından beklentilerden uzak kaldığını belirten Dinçer, “Kalkan balığı projesi Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yaklaşık 24 yıl önce başlatılan projeydi. Gördüğümüz kadarıyla projeden umulan beklentiyi sonuç olarak göremedik, kalkan balığı bolluğa ulaşmadı. Son zamanlarda neredeyse tezgâhlarımızda hemen hemen hiç görülememe gibi bir durum oldu. Yani dip balıklarında da gerçekten endişe verici bir durum var. Bunların koruma altına alınması gibi düşünülmesi gereken bir husustur. Yani kalkan balığı şu an gerçekten ağlara takılmamaktadır. Pelajik balıklar bu yönde daha avantajlı daha gezgin balıklar sürüler oluşturuyorlar daha uzun mesafeler ve kat ettikleri için bölgelerini daha çok değiştirebiliyorlar. Aynı şeyi dip balıkları için söylememiz doğru değil onlar daha çok zemine bağlı olarak yaşadıklarından coğrafi olarak konum değiştirmeleri pelajik sürülere göre çok daha sınırlıdır. O nedenle daha özel koruma altına alınmaları gerektiğini düşünmekteyiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

2 yaşındaki Ömer Asaf, 2 kanser türünü de yendi
YEREL HABERLER 2 yaşındaki Ömer Asaf, 2 kanser türünü de yendi
Dünya Diyabet Gününde öğrencilerin kan şekeri ölçümü yapıldı
YEREL HABERLER Dünya Diyabet Gününde öğrencilerin kan şekeri ölçümü ...
Rusya’ya Karadeniz bölgesinden yapılan ihracatta 30 yıldır Trabzon zirvede
YEREL HABERLER Rusya’ya Karadeniz bölgesinden yapılan ihracatta 30 ...
Koronavirüse yakalanan Neslihan ile sezaryenle alınan bebeği öldü
YEREL HABERLER Koronavirüse yakalanan Neslihan ile sezaryenle alınan ...
Kurslara katılarak hem bilgi ve becerilerini geliştiriyor hem ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar
YEREL HABERLER Kurslara katılarak hem bilgi ve becerilerini ...
Trabzonspor'dan Süper Lig'de tarihi fark
YEREL HABERLER Trabzonspor'dan Süper Lig'de tarihi fark
Unutulmaya yüz tutmuş Çaykara dilli kavalı Almanya’da nefes buldu Trabzonlu Türkçe öğretmeni Mahmut Yiğit Çaykara dilli kavalını Almanya’da tanıttı
YEREL HABERLER Unutulmaya yüz tutmuş Çaykara dilli kavalı Almanya’da ...
7 asırlık sur kalıntısına camekanlı koruma
YEREL HABERLER 7 asırlık sur kalıntısına camekanlı koruma
2 yaşında 2 kanser teşhisi konuldu, ablası ile hayata tutundu 2 yaşındaki Ömer Asaf, lenf bezi kanseri ve lösemiyi 17 yaşındaki ablası Beyzanur’dan alınan kök hücre ile yendi Ömer Asaf’ın ablası Hatice Çelik: “Bu bizim hayal ettiğimizin de ötesi; duygularımı ifade edebilmem için kelimeler daha üretilmedi” Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Ayşenur Bahadır: “Nakil sürecimiz oldukça başarılı geçti; artık taburcu edeceğiz, hastamızın sağlığı şuan için iyi”
YEREL HABERLER 2 yaşında 2 kanser teşhisi konuldu, ablası ile hayata ...
TFF 2 Lig : Hekimoğlu Trabzon FK: 1- Bayburt Özel İdare: 1
YEREL HABERLER TFF 2 Lig : Hekimoğlu Trabzon FK: 1- Bayburt Özel ...
Hekimoğlu Trabzon - Bayburt Özel İdarespor: 1-1
YEREL HABERLER Hekimoğlu Trabzon - Bayburt Özel İdarespor: 1-1
Trabzon’da fuhuş operasyonu
YEREL HABERLER Trabzon’da fuhuş operasyonu
Trabzonspor'u yabancıları sırtlıyor
YEREL HABERLER Trabzonspor'u yabancıları sırtlıyor
Sümela Manastırı'nı tehdit eden 360 tonluk kaya sabitleniyor
YEREL HABERLER Sümela Manastırı'nı tehdit eden 360 tonluk kaya ...
Altının gram fiyatı 600’e çıkınca onun da artık yanına yaklaşılmıyor Trabzon’da 2 hazır bilezik, bir gerdan, yüzük ve küpelerden oluşan coğrafi işaretli Trabzon hasır setinin fiyatı altının gram fiyatındaki artış ile 320’ye yükseldi
YEREL HABERLER Altının gram fiyatı 600’e çıkınca onun da artık ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.