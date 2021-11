Şampiyonluk yolunda Ağaoğlu´na rakip yok

Tolga SAĞLAM/TRABZON,(DHA)Trabzonspor´da Aralık´ta yapılacak seçimli kongre öncesi mevcut Başkan Ahmet Ağaoğlu döneminde yakalanan çıkış, camiayı tek çatı altında birleştirdi. Ligde geride kalan 12 haftada namağlup zirvede yer alan bordo-mavililerde, `Her sezon zirve yarışının içerisinde olacağız´ vaadiyle göreve başlayan ve sözlerini yerine getiren Ahmet Ağaoğlu´na, şuana kadar rakip çıkmadı.

Trabzonspor, 10 Şubat 2008 ile 27 Mayıs 2013 tarihleri arasında başkanlık görevini yürüten Sadri Şener´den sonra ilk kez Ahmet Ağaoğlu yönetiminde müzesine kupa taşırken, Aralık´ta yapılacak seçimli kongre öncesi Ağaoğlu döneminde yakalanan çıkış, camiayı tek çatı altında birleştirdi. 5 Aralık´ta gerçekleştirilecek seçimli kongre ile 1336 günlük görev süresini dolduracak olan Ağaoğlu, bu periyotta bir Ziraat Türkiye Kupası ve bir de Süper Kupa kazanırken, son döneminde şampiyonluk yürüyüşünü de sürdürüyor. 8 Nisan 2018´de göreve seçilen ve halen görevine devam eden Ahmet Ağaoğlu´nun geride kalan 1318 günlük görev sürecinde ligde 126 maça çıkan bordo-mavililer, 67 galibiyet, 38 beraberlik ve 21 mağlubiyet elde etti. Özellikle son iki sezonda yakaladığı çıkışla dikkat çeken Karadeniz ekibi, ligde dış sahadaki namağlup serisinin yanı sıra devam eden en uzun da yenilmezlik serisinin sahibi oldu.

İKİNCİ SEZONDA GELEN İKİNCİLİK

16 Nisan 2018 tarihindeki 3-3´lük Ankaraspor beraberliği ile başlayan Ahmet Ağaoğlu dönemi, 2017-18 sezonunda 6 maç 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet ile devam etti. Trabzonspor, 2018-19 sezonunda 34 maç sonunda 18 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile 63 puan toplayıp sezonu 4´üncü sırada tamamladı. Aynı sezon Ziraat Türkiye Kupası´na ise çeyrek finalde veda etti. Bordo-mavililer Ağaoğlu başkanlığında 2019-20 sezonunda, 34 maçta 18 galibiyet, 11 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile 65 puan toplayıp sezonu ikinci sırada tamamladı. Aynı dönemde Ziraat Türkiye Kupası´nı da müzesine getiren bordo-mavililer, 3´üncü eleme Turu ve Play-Off mücadelesinin ardından Avrupa Ligi´nde çıktığı C grubunda 1 puan toplayabildi.

GEÇEN SEZON BAŞLAYAN YÜKSELİŞ, BU SEZON ZİRVEDE DEVAM EDİYOR

Ağaoğlu başkanlığındaki Karadeniz ekibi, geçen sezon başlayan yükselişi yeni sezonda da sürdürdü 2019-20 sezonunu bir kupa ile kapatan Trabzonspor, 2020-21 sezonunda da üst sıralardaki yarışından kopmadı. 40 maç sonunda 19 galibiyet, 14 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile 71 puan topladığı sezonu 4´üncü sırada tamamlayan bordo-mavililer, Süper Kupa´yı da müzesine getirirken, bu dönemde Ziraat Türkiye Kupası´na ise 5´inci turda veda etti. Aralık ayında görev süresi sona erecek olan Ahmet Ağaoğlu ve yönetimi, şampiyonluk hedefiyle başladığı 2021-22 sezonunda ise hedeflerine paralel bir ilerleme gösterdi. UEFA Konferans Ligi´ne Play-Off Turu´nda Roma karşısında elenerek veda eden Karadeniz ekibi, ligde ise 12 hafta sonunda namağlup topladığı 30 puan ile zirvede yer aldı ve en yakın takipçisine ise 7 puan fark attı.

5 FARKLI TEKNİK ADAM İLE ÇALIŞTI

Ahmet Ağaoğlu, 1218 günlük görev süresinde 5 farklı teknik adam ile çalıştı. Göreve ilk başladığı 2017-18 sezonunu mevcuttaki teknik adam Rıza Çalımbay ile tamamlayan Ahmet Ağaoğlu, 2018-19 sezonuna ise Ünal Karaman ile başlangıç yaptı. Deneyimli teknik adam ile ligde 51 maçta omuz omuza veren Ağaoğlu, daha sonra Karaman ile yollarını ayırıp göreve Karaman´ın yardımcılarından Hüseyin Çimşir ile devam etti. 16 maç sonunda Çimşir ile de yol ayrımına gelen Ağaoğlu, sezonun son maçına Çimşir´in yardımcısı Eddie Newton yönetiminde çıktı. Bordo-mavililerde Newton dönemi de çok sürmedi. Ağaoğlu yönetimi, 2020-21 sezonuna başladığı Newton ile ligde 7 hafta sonunda yollarını ayırırken, tek maçlık İhsan Derelioğlu yönetiminin ardından göreve teknik direktör Abdullah Avcı getirildi.

AVCI DÖNEMİNDE EN PARLAK DÖNEMİNİ YAŞIYOR

Ahmet Ağaoğlu ve yönetimi, teknik direktör Abdullah Avcı´nın göreve gelmesinin ardından ise önemli bir çıkış yakaladı. Bordo-mavililer, ligde Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı 44 maçta sadece 3 yenilgi alırken, ilk sezonda dipten aldığı takımla ligi 4´üncü sırada tamamladı, bu sezon ise 12 hafta sonunda zirvede yer aldı. Avcı ile iyi bir uyum yakalayan Karadeniz ekibi, bu periyotta dış sahadaki namağlup serileriyle kulüp rekorlarını da egale ederken, aynı zamanda ligde devam eden de en uzun yenilmezlik serisi unvanına sahip oldu.

AĞAOĞLU HİKAYEYİ TAMAMLAMAK İSTİYOR

Trabzonspor, başkanlık görevine gelirken her sezon yarışın içerisinde kalacaklarını ve son dönemde ise zirveye oynayacak bir takım kuracaklarını vadeden Ahmet Ağaoğlu yönetiminde geride kalan dönemlerde zirve yarışına tutundu, Aralık´ta yapılacak kongre öncesi de 12 hafta sonunda namağlup rakiplerine fark atarak zirvede yer aldı. Aralık ayında tek adaylı geçmesi beklenen kongrede Ahmet Ağaoğlu yeniden görev alarak uzun yıllar sonra bordo-mavili takımla şampiyonluk hedefine ulaşmak ve yola çıktığı hikayeyi mutlu son ile tamamlamak istiyor.

DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2021-11-16 11:15:02



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.