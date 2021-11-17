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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

İHA

Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında 22 Kasım Pazartesi günü sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde, milli oyunculardan yoksun olarak yapılan antrenmana tedavileri devam eden Fode Koita ve Hüseyin Türkmen ile hasta olan Salih Kavrazlı katılmadı.
Milli takım kamplarında bulunan Trondsen, Siopis, Cornelius'in bu akşam, Hamsik'in yarın, Bakasetas, Uğurcan Çakır, Berat Özdemir, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı'nın ise cuma günü takıma katılacakları belirtildi.
Sakatlığı geçen Peres ise takımla çalışmalara başladı.
Antrenmanda hız ve dar alanda pas çalışması yapılırken, son bölümde ise çift kale maç oynandı.
Trabzonspor yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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