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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KTÜ Farabi Hastanesi’nden Cilt Kanseri erken tanısında önemli adım

İHA

KTÜ Farabi Hastanesi’nden Cilt Kanseri erken tanısında önemli adım

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Bölümü’nde Digital Dermatoskop ve Tüm Vücut Haritalama Cihazı ile Deri Kanseri Taraması ve Deri Kanseri erken tanısı yapılabiliyor.
Farabi Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Deniz Aksu Arıca ve Doç. Dr. Leyla Baykal Selçuk, tüm kanserler içinde en yaygın görülen kanserlerin Deri Kanseri olduğunu hatırlattı. Arıca ve Selçuk yaptıkları ortak açıklamada "Deri (Cilt) Kanseri teşhisi konulan kişi sayısı tüm dünyada hızla artmaktadır. Güneş ışınları, Deri Kanseri hastalıklarında ana risk faktörlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Ultraviyole ışınlar, deri hücrelerinin DNA'sına zarar vererek Deri Kanseri hastalığını tetiklemektedir. Güneş ışığı, ultraviyole ışınlarının başlıca kaynağı olmaktadır. Bölgemizde yaygın olan açık deri tipi durumlarında; çay, balık ve fındık işiyle uğraşan kişilerde, daha yoğun güneş maruziyetinin olması, bu riski daha da artırmaktadır. KTÜ Deri ve Zührevi Hastalıkları Polikliniği’nde her yıl yaklaşık 300 yeni Deri Kanseri tanısı konulmaktadır. Deri Kanseri hastalığının erken teşhisi önem arz etmektedir. Deri Kanseri, erken dönemde yakalanırsa tedavi edilebilecek bir kanser türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Deri Kanseri türlerinin teşhisinde; klasik olan gözle muayene yöntemi bazen Deri Kanseri hastalığını yakalamada gecikmelere neden olabilmektedir. El Dermoskopu (büyüteç) ile muayene Deri Kanseri hastalığının erken dönemde teşhis edilmesine yardımcı olmaktadır. Günümüzde kanser taraması yapılan bütün hastalarda tanı için bu yöntem kullanılmaktadır. Digital Dermoskop ve Tüm Vücut Haritalama Cihazları ise bilgisayar desteği ile görüntülerin değerlendirilmesine imkân sağlamaktadır. Bu sayede var olan ben veya yaradaki (lezyondaki) değişim, eski görüntüler ile karşılaştırılmak suretiyle erken tanı imkânı artmakta ve gereksiz ameliyatların önüne geçilmektedir. Ayrıca yeni veya değişim gösteren her lezyon (ben, yara vs.) otomatik olarak tespit edilmiş olmaktadır” dediler.
“Erken tanı konulması ile kanserlerin, deri haricinde lenf bezleri ve organlara yayılımı önlenmiş olmakta ve hastaların tedavi edilebilirlik oranı ve yaşam süresi artmaktadır” diyen Arıca ve Selçuk, "Bu taramaları yaptırmak isteyen hasta başvurusu yoğun olmakla birlikte sadece Trabzon’dan değil çevre illerden ve ülkelerden de hastalar gelmektedir" bilgisini paylaştılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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