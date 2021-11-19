Abdullah Avcı'dan, hızlı hücum ve savunma uyarısı Bordo-mavili taraftarlar Gaziantep FK maçına yoğun ilgi gösteriyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Gaziantep FK maçı öncesi futbolcularına hızlı hücum ve savunma konusunda tekrarlar yaptırıyor. Bordomavili taraftarlarda takımlarını şampiyonluk yolunda yalnız bırakmamak için gişelere akın ediyor.

Süper Lig'in 13. haftasında sahasında 22 Kasım Pazartesi günü Gaziantep FK'yı konuk edecek olan Trabzonspor'da, Teknik Direktör Abdullah Avcı, hızlı hücum ve savunma konusunda oyuncularını uyararak tekrarlar yaptırıyor. Rakibin sabırlı oynayarak anı kollayacağını düşünen deneyimli teknik adam, hızlı hücumlara karşı savunmada hızlı reaksiyon gösterebilecekleri tekrarlar üzerinde durarak uyarılarda bulunuyor. Hücum noktasında ise hızlı ve sonuç odaklı organizasyonlar üzerinde çalışmalar yaptıran deneyimli teknik adam birlikte hareket edilmesini istedi.



Taraftarlar gişelere akın etti

Tüm sağlık tedbirlerinin uygulanması şartıyla stadyumların tam kapasiteyle taraftarlara açılmasıyla birlikte takımlarını şampiyonluk yolunda yalnız bırakmayan bordomavili taraftarlar, Gaziantep FK ile oynanacak olan Süper Lig maçına yoğun ilgi gösteriyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu, profesyonel liglerde stadyumlara, tüm sağlık tedbirlerinin uygulanması koşuluyla tam kapasitede seyirci alınmasına karar vermesinin ardından bordomavili taraftarlar şampiyonluk mücadelesi veren takımlarını yalnız bırakmıyor. Bundan önceki dönemde yüzde 50 kapasiteyi tam dolduran Trabzonspor taraftarı, tribünlerde seyirci kapasitesinin yüzde yüze çıkartılmasının ardından gişelere akın etti. Bordomavili taraftarlar maç gününe kadar biletlerin yüksek oranda tükenmesi bekleniyor.

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