Trabzonspor´da sezonu kapatan Gervinho, ameliyat oldu

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Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA) Trabzonspor´da ön çapraz bağ sakatlığı yaşayan ve sezonu kapatan hücum oyuncusu Gervinho, Fransa´da ameliyat oldu.

Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, Gervinho´nun sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Oyuncumuz Gervinho, dün Fransa´da başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu yapılan oyuncumuzun yarın taburcu olması planlanmaktadır" ifadelerine yer verdi.

DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2021-11-19 16:03:48



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