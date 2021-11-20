Trabzonspor'da Yusuf Sarı'ya Brezilya usulü doğum günü kutlaması

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Süper Lig’in 13. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürürken, yeni yaşını kutlayan Yusuf Sarı'ya ise Brezilya usulü doğum günü kutlaması yapıldı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışmaları gerçekleştirildi. 5’e 2 çalışmaları ile devam eden antrenman çift kale ile son buldu.

Antrenmanın ardından yeni yaşını kutlayan Yusuf Sarı için sürpriz doğum günü kutlaması düzenlendi. Brezilya usulü gerçekleştirilen doğum gününde 23 yaşını kutlayan Sarı'yı takım arkadaşları tebrik etti.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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