Trabzonspor´da hedef 3 puan

Tolga SAĞLAM/TRABZON,(DHA)-Süper Lig´de namağlup zirvede yer alan Trabzonspor, 13´üncü hafta mücadelesinde sahasında konuk edeceği Gaziantep FK´yı da mağlup ederek hem galibiyet serisini sürdürmeyi, hem de rakipleriyle puan farkını artırmayı hedefliyor.
Süper Lig´de çıktığı son 24 maçı da kaybetmeyen, bu sezon ise 12 maç sonunda 9 galibiyet ve 3 beraberlikle 30 puanla zirvede yer alan Trabzonspor, 13´üncü hafta mücadelesinde yarın sahasında Gaziantep FK´yı konuk edecek. Bordo-mavililer, bu sezon deplasmanda oynadığı 6 maçında yalnızca 1 puan alabilen rakibi karşısından 3 puanla ayrılarak hem galibiyet serisini sürdürmeyi, hem de rakipleriyle puan farkını artırmayı hedefliyor. Medical Park Stadyumu'nda saat 20.00´de başlayacak karşılaşmada, hakem Suat Arslanboğa düdük çalacak.
KADRODA 4 DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR
Trabzonspor´da kart cezalısı Uğurcan´ın yanı sıra, sakatlıkları bulunan Gervinho, Bakasetas, Koita, Hamsik ve Hüseyin bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Teknik direktör Abdullah Avcı´nın, ligde son oynanan Beşiktaş karşılaşmasındaki 11´inden farklı olarak Gaziantep FK karşısında cezalı Uğucan´ın yerine kalede Erce´ye, savunmada Hüseyin´in yerine cezasını tamamlayan ve takıma dönen Edgar´a, orta sahada sakatlığı bulunan Hamsik´in yerine Siopis´e, hücum hattında sakatlığı bulunan Bakasetas´ın Cornelius´a forma vermesi bekleniyor.
KAPTAN NWAKAEME
Trabzonspor´da kart cezası nedeniyle Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek takım kaptanı Uğurcan Çakır´ın yokluğunda yarınki maçta kaptanlık pazubandını Anhony Nwakaeme takacak. Nwakaeme, bu maçla birlikte bu sezon ilk kez sahaya takım kaptanı olarak çıkacak.
MUHTEMEL KADRO
Bordo-mavililerin Gaziantep FK karşısındaki muhtemel 11'i şöyle:
"ErceDorukhan, Edgar, Hugo, Trondsen, Berat, Siopis, Abdülkadir Ömür, Djaniny, Nwakaeme, Cornelius
SAKAT: Gervinho, Koita, Hüseyin, Bakasetas, Hamsik
CEZALI: UğurcanDHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-11-21 10:32:42
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