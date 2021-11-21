Trabzon’un Akçaabat ilçesinde dün gece uygulama noktasında durmayan bir otomobil sürücüsünün çarparak şehit olmasına neden olduğu trafik polisi Yusuf Ceylan için bugün öğle saatlerinde Trabzon Valiliği önünde tören düzenlendi. Şehit olan trafik polis memuru Yusuf Ceylan tören sonrası memleketi Samsun’a uğurlandı.

Trabzon’un Akçaabat ilçesindeki Söğütlü mahallesindeki Atatürk Bulvarı üzerinde dün gece saat 22.51 sıralarında Akçaabat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği rutin uygulama sırasında Yusuf Ceylan (40) isimli trafik polisi durdurmaya çalıştığı aracın sürücüsünün kendisine çarpması sonucu ağır yaralandı. Çarpan araç sürücüsü hızla uzaklaşırken, yaralı trafik polisi önce ilçedeki Haçkalı Baba Devlet Hastanesi’ne ardından ambulans ile Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memuru yapılan tüm müdahalelere rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan şahısları takibe alan polis ekipleri aracını terk ederek yaya olarak kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü Kemal Efe T. (16) ve arkadaşı Mert E .’yi (16) aynı mahallede yakalayarak gözaltına aldı. Polis ekipleri tarafından şahıslar üzerinde yapılan ilk incelemede sürücü Kemal Efe T.’nin 0.84, arkadaşı Mert E.’nin ise 0.03 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Evli ve 3 kız babası şehit trafik polis memuru Yusuf Ceylan için bugün saat 13.00’da Trabzon Valiliği önünde tören düzenlendi. Törene Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Bakanı Murat Zorluoğlu, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Adem Şen, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, AK Parti Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, şehit polisin eşi Havva (37), kızları Elif Sena (13), Eslem Sıla (8), Melis Nare (1), annesi Hamidiye, babası İlyas Ceylan, mesai arkadaşları, askeri erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı. 8 yaşındaki ortanca kızı Eslem Sıla'nın babasının polis şapkası ile gözyaşı dökmesi yürekleri dağladı.

Vali ailelere seslendi

Törende konuşan Vali İsmail Ustaoğlu, ailelerin daha duyarlı ve dikkatli olmaları çağrısında bulunarak “Bugün acımız büyük, hüznümüz fazla. O taşıdığı devletin kutsal üniforması ile bu toplumun huzuru için güvenliği i için bizler evlerimizde rahat bir şekilde uyuyabilmemiz için rahat bir şekilde seyahat edebilmemiz için gecenin o saatinde görevi başındayken maalesef 16 yaşında, alkollü ve sürücü belgesi olmayan bir gencin çocuğun üzerine araç sürmesi sonucu şehadete yürüdü. Çok şehitler verdik, çok gaziler verdik ama böyle hepimizi deriden üzen bir olayla şehadete yürümesi de bizim için ayrı bir hüzün oldu. Ben buradan ailelere özel olarak seslenmek istiyorum. Gecenin o saatinde 16 yaşında bir çocuğun nerde olduğunu ne yaptığını bizim ailelerimizin takip etmesi lazım. Ailelerin bilmesi lazım. Polisimiz uygulama noktasında belki başka ailelerin canının yanmasını önüne geçerek canını feda etti. Bizim bunu iyi idrak ederek başka acıların yaşanmaması adına çocuklarına, gençlerine hele hele gecenin o saatte nerde olduğunu, ne yaptığını bilmesi çok önemli” diyerek emniyet teşkilatına, ailesine ve mesai arkadaşlarına baş sağılığı diledi.

İl Müftüsü Osman Aydın’ın yaptığı dua sonrası şehit polis memuru toprağa verileceği memleketi Samsun’a uğurlandı.

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