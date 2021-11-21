'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz ve alkollü sürücünün çarptığı polis şehit oldu (2)



ŞEHİT POLİS İÇİN TÖREN

Trabzon'da kontrol noktasında 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz ve alkollü sürücü K.E.T.'nin (16) kullandığı otomobille çarpması sonucu şehit olan 18 yıllık polis memuru Yusuf Ceylan (39), için tören düzenlendi. Trabzon Valiliği önünde düzenlenen törene; şehidin annesi Hamide, babası İlyas, eşi Havva (37), kızları Elif Sena (13), Eslem Sıla (8) ve Melis Nare Ceyhan (1), Vali İsmail Ustaoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Adem Şen, AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, şehit polisin mesai arkadaşları, askeri erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

VALİDEN AİLELERE ÇAĞRI

Şehit polisin özgeçmişinin okunduğu törende ailelere seslenen Vali Ustaoğlu, "Acımız büyük, hüznümüz fazla. O taşıdığı devletin kutsal üniforması ile bu toplumun huzuru, güvenliği, evlerimizde rahat bir şekilde uyuyabilmemiz ve seyahat edebilmemiz için gecenin o saatinde görevi başındayken maalesef 16 yaşında, alkollü ve sürücü belgesi olmayan bir gencin üzerine araç sürmesi sonucu şahadete yürüdü. Çok şehitler ve gaziler verdik. Ama böyle hepimizi derinden üzen bir olayla şahadete yürümesi de bizim için ayrı bir hüzün oldu. Ben buradan ailelere özel olarak seslenmek istiyorum; gecenin o saatinde, 16 yaşında bir çocuğun nerede olduğunu, ne yaptığını, bizim ailelerimizin takip etmesi, bilmesi lazım" dedi.

BABASININ POLİS ŞAPKASINI TAKTI

İl Müftüsü Osman Aydın'ın duası sonrası şehit polis memuru Yusuf Ceyhan, yarın toprağa verileceği memleketi Samsun'a uğurlandı. Törende şehidin kızlarından Elif Sena babasına ait polis şapkasını takarken, Eslem Sıla ise ceketini giyip gözyaşı döktü. Acılı aile tören alanında taziyeleri kabul etti. Şehidin annesi ve eşini güçlükle teselli edildi.

ARKADAŞI DA GÖZALTINDA

Bu arada, emniyette sorgusu süren sürücü K.E. T.'nin olay sırasında yanında bulunan arkadaşı M.E. (16) de gözaltına alındı. İncelemelerde sürücünün 0,84, arkadaşının ise 0,03 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Fatih TURANTolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)-DHA-Genel Türkiye-Trabzon Fatih TURAN-Tolga SAĞLAM

2021-11-21 14:20:20



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