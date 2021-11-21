Fatih Erbakan: Mevcut iktidarın yaptığı iyi şeyler de var



Selay SAYKAL/TRABZON, (DHA)-YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Ülke aleyhine olacak yanlışlar yapıldığı zaman kimseden korkmadan yanlışları dile getirdik. Mevcut iktidarın yaptığı iyi şeyler hiç mi yok derseniz, evet var" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Fatih Erbakan, partisi tarafından Trabzon´da düzenlenen sandık müşahitleri toplantısına katıldı. Partililere seslenen Fatih Erbakan, eski genel başkan Necmettin Erbakan´ın geçmişte Trabzon´da yaşadığını anımsatarak, "Çocukluk yıllarında yaşadığı ev ve okuduğu okul hala duruyor. Çocukluğumuzdan itibaren Erbakan hocamızın Trabzon´da çocukluk yıllarını ve Trabzon´la ilgili pek çok anısını dinledik. Trabzon aslında Erbakan hocamızın şehri, dolayısıyla bizim de şehrimiz. Adeta memleketimiz" dedi.

Genel Başkan Erbakan, hükümetin bazı politikalarını olumlu bulduklarını söyleyerek "Doğruyu rakibimiz de yapsa, iktidar da yapsa tebrik ederiz dedik. Ülke aleyhine olacak yanlışlar yapıldığı zaman da kimseden korkmadan yanlışları dile getirdik. Mevcut iktidarın yaptığı iyi şeyler hiç mi yok derseniz, evet var. Askeri vesayetin büyük ölçüde ortadan kaldırılması, Türkiye´nin İstanbul Sözleşmesi´nden imzasını çekmesi, Ayasofya Camii´nin 86 yıllık hasret ve esaretin sonunda yeniden cami olarak ibadete açılması, Kıbrıs konusunda geç de olsa hükümetin bizim durduğumuz noktayla paralel noktaya gelmesinden dolayı teşekkür ettik" diye konuştu.

Hükümetin, yapılan yatırımlar konusunda tasarruflu davranmadığını kaydeden Erbakan, "13 şehir hastanesini 55 şehir hastanesi parasına yaptırmanızın Gezi olayları, e-muhtıra, 17-25 Aralık ile ne alakası var? Yılda 4 milyon araç geçen Çanakkale´deki köprüye 16 milyon araç geçiş garantisi vermenizin 15 Temmuz ile ne alakası var?" ifadelerinde bulundu.

'BİR YANLIŞTAN ÖTEKİNE GİDEMEYİZ'

Muhalefet partilerini de eleştiren Erbakan, "Millete yapacağı hizmeti düşünmeyip rövanş ve intikam alma derdinde olanlar var. Laiklik ilkesini din düşmanlığı olarak görüp aynen 28 Şubat´ta olduğu gibi uygulamak isteyenler var. Biz feraset sahibi insanlar olarak yağmurdan kaçarken doluya tutulamayız. Bir yanlıştan ötekine gidemeyiz. `Elim kırılsaydı da oy vermeseydim´ dememek için, dizimi dövmek zorunda kalmamak için ferasetle davranıp 52 senelik tertemiz ve altın yaldızlı referanslarla dolu olan milli görüşün temsilcisi Yenide Refah Partisi´ni seçmeniz lazım" dedi.

'FAİZ BATAĞINDAN KURTARACAĞIZ'

"Faizleri sıfırlayarak 83 milyonu faiz batağından kurtaracağız" diyen Erbakan, "Milli görüş hareketi birinci 40 yılda ağır sanayi hamlesini gerçekleştirdi, 200´den fazla sanayi tesisinin temelini attı. İkinci 40 yılda milli görüş, yeniden gelecek ve 81 ilimize 639 Refah projesiyle bu ülkeyi yeniden kalkındıracak. Milli görüş birinci 40 yılda havuz sistemiyle kamu iktisadi teşekküllerini faiz ödemekten kurtardı. İkinci 40 yılda da gelecek ve faizleri sıfırlayarak 83 milyonu faiz batağından kurtaracağız" diye konuştu.DHA-Politika Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2021-11-21 17:32:10



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