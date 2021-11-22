Erce Kardeşler'in şansızlığı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Trabzonspor'da, Uğurcan Çakır'ın kırmızı kart cezalısı olması nedeniyle kaleyi koruyacak olan Erce Kardeşler, ısınma hareketleri sırasında sakatlandı. Isınma sırasında arka adelesinde gerilme hisseden Erce Kardeşler yerini Arda Akbul'a bıraktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.