Erce sakatlanınca genç kaleci motosikletle maça yetişti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Tolga SAĞLAM / TRABZON (DHA) - Trabzonspor´da cezalı Uğurcan Çakır´ın yokluğunda Gaziantep FK maça 11´de başlayacak olan Erce Kardeşler´in ısınma hareketleri sırasında sakatlık yaşamasının ardından kaleye Arda Akbulut geçti.

Kadroda başka yedek kalecisi bulunmayan bordo mavililerde son anda kadroya dahil edilen Muhammet Taha Tepe´nin ise maça motosiklet ile yetiştiği ve karşılaşmaya 15 dakika kala kulübedeki yerini aldığı belirtildi.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2021-11-22 20:26:20



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.