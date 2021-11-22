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Süper Lig: Trabzonspor: 3 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

İHA

Süper Lig: Trabzonspor: 3 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısını Trabzonspor 30 kazandı

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
14. dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza alanına giren Djaniny'in şutunda, top savunmaya çarparak az farkla auta çıktı.
19. dakikada Abdülkadir Ömür, sol tarafta taç çizgisi yakınında direkt kaleye gönderdiği meşin yuvarlak filelerle buluştu. 10
42. dakikada Nwakaeme'nin pasında, savunmanın arkasında topla buluşan Djaniny'in kaleci Günay Güvenç ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunu sol taraftan ağlarla buluşturdu. 20
45. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atığında Djaniny'in pasında, Cornelius yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 30

Stat: Medical Park
Hakemler: Suat Arslanboğa xxx, İsmail Şencan xxx, Süleyman Özay xx
Trabzonspor: Arda Akbulut xx, Dorukhan Toköz xxx, Edgar le xx, Hugo xxx, Trondsen xx, Berat Özdemir xx, Siopis xx, Abdülkadir Ömür xx, Djaniny xxx, Nwakaeme xxx, Cornelius xx
Yedekler: Yusuf Sarı, İsmail Köybaşı, Denswill, Salih Kavrazlı, Yunus Malıl,Peres, Murat Cem Akpınar, Ahmecna Kaplan, Serkan Asan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Gaziantep FK: Günay Güvenç x, Oğuz Ceylan x, Caulker x, Djilobodji x, Ertuğrul Ersoy x, Tosca x, Doğan Erdoğan x, Recep Niyaz x, Kitsiou x, Maxim x, Dicko x
Yedekler: Ekrem, Ulaş, Furkan, Olkowski, Mirza, Segal, Merkel, Yusuf Türk, Enver Cenk Şahin
Teknik Direktör: Erol Bulut
Goller: Abdülkadir Ömür (dk. 19), Djaniny (dk. 42), Cornelius (dk. 45) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dicko, Ertuğrul Ersoy, Maxim (Gaziantep FK)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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