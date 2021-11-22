Süper Lig: Trabzonspor: 3 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

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Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısını Trabzonspor 30 kazandı



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza alanına giren Djaniny'in şutunda, top savunmaya çarparak az farkla auta çıktı.

19. dakikada Abdülkadir Ömür, sol tarafta taç çizgisi yakınında direkt kaleye gönderdiği meşin yuvarlak filelerle buluştu. 10

42. dakikada Nwakaeme'nin pasında, savunmanın arkasında topla buluşan Djaniny'in kaleci Günay Güvenç ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunu sol taraftan ağlarla buluşturdu. 20

45. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atığında Djaniny'in pasında, Cornelius yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 30



Stat: Medical Park

Hakemler: Suat Arslanboğa xxx, İsmail Şencan xxx, Süleyman Özay xx

Trabzonspor: Arda Akbulut xx, Dorukhan Toköz xxx, Edgar le xx, Hugo xxx, Trondsen xx, Berat Özdemir xx, Siopis xx, Abdülkadir Ömür xx, Djaniny xxx, Nwakaeme xxx, Cornelius xx

Yedekler: Yusuf Sarı, İsmail Köybaşı, Denswill, Salih Kavrazlı, Yunus Malıl,Peres, Murat Cem Akpınar, Ahmecna Kaplan, Serkan Asan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Gaziantep FK: Günay Güvenç x, Oğuz Ceylan x, Caulker x, Djilobodji x, Ertuğrul Ersoy x, Tosca x, Doğan Erdoğan x, Recep Niyaz x, Kitsiou x, Maxim x, Dicko x

Yedekler: Ekrem, Ulaş, Furkan, Olkowski, Mirza, Segal, Merkel, Yusuf Türk, Enver Cenk Şahin

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Abdülkadir Ömür (dk. 19), Djaniny (dk. 42), Cornelius (dk. 45) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dicko, Ertuğrul Ersoy, Maxim (Gaziantep FK)

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