Trabzonspor - Gaziantep FK: 3-0



Tolga SAĞLAM / TRABZON (DHA)STAT: Medical Park

HAKEMLER: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, Süleyman Özay

TRABZONSPOR: Arda Dorukhan (Dk. 87 Serkan), Edgar, Hugo, Trondsen, Berat (Dk. 81 Peres), Siopis, Abdülkadir Ömür (Dk. 81 Yusuf), Djaniny, Nwakaeme (Dk. 87 Yunus), Cornelius, (Dk. 69 Denswil)

GAZİANTEP FK: Günay Oğuz (Dk. 46 Sagal), Caulker, Djilobodji, Ertuğrul, Tosca (Dk. 57 Mendyl), Kitsiou, Doğan (Dk. 72 Yusuf), Recep (Dk. 81 Furkan), Maxim, Dicko (Dk. 72 Merkel)

GOLLER: Dk. 19 Abdülkadir Ömür, Dk. 42 Djaniny, Dk. 45 Cornelius (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Dicko, Ertuğrul, Maxim, Djilobodji (Gaziantep FK)Süper Lig´in 13'üncü haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti. Lider Trabzonspor bu sonuçla puanını 33´e yükseltirken, Gaziatep FK ise 15 puanda kaldı.14´üncü dakikada Nwaakeme´nin pasında ceza sahası yayının üzerinde topla buluşan Djaniny ceza sahası içerisine girer girmez önü açık topu kaleye gönderdi ancak son anda savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

19´uncu dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Abdülkadir Ömür´ün uzak mesafeden kaleye gönderdiği top ağlara gitti: 1-0.

42´nci dakikada Nwakaeme´nin savunmanın arkasına ortasına iyi hareketlenen Djaniny´in topu kontrol ettikten sonra ceza sahası sol çaprazından şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

45´inci dakikada Nwakaeme´nin pasında sağ kanatta topla buluşan Djaniny ceza sahası yayından topu Cornelius´a aktardı, onun şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0.

49´uncu dakikada Nwakaeme´nin aşırtma pasında savunmanın arkasına iyi sarkan Djaniny bir anda kaleci ile karşı karşıya kaldı ancak topun kontrolünü sağlayamayınca meşin yuvarlak auta çıktı.

53´üncü dakikada Maxim´in ceza sahası sol çaprazından kaleye gönderdiği sert şut yan ağlarda kaldı.

60´ıncı dakikada Nwakaeme´nin ceza sahası yayından kaleye gönderdiği sert şutu Günay yumruklayarak uzaklaştırdı, Cornelius önünde kalan meşin yuvarlağı sağ çaprazdan aşırtma bir vuruşta kaleye gönderdi ancak top bu kez üstten dışarıya gitti.

62´nci dakikada Kitsiou´nun sağ çaprazdan kaleye gönderdiği top yan direğe çarpıp auta çıktı.

64´üncü dakikada sağ kanattan Doğan´ın ceza sahasına ortasına penaltı noktasının gerisinde iyi yükselen Caulker´in kafa vuruşunda top yan direğe çarptı, boşta kalan meşin yuvarlağı savunma kornere gönderdi.

76´ncı dakikada Nwakaeme´nin pasında orta sahadan aldığı topla sol kanattan ceza sahasına giren Djaniny´in sol çaprazdan şutunda Günay meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

90+1´inci dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda Maxim´in ceza sahasına gönderdiği top üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

Karşılaşma 3-0 Trabzonspor´un üstünlüğüyle sonuçlandı.ABDÜLKADİR GOLÜ GERVINHO´YA ARMAĞAN ETTİ

Karşılaşmanın 19´uncu dakikasında attığı golün ardından yedek kulübesine koşan Abdülkadir Ömür, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan takım arkadaşı Gervinho´nun formasını alarak golü tecrübeli isme armağan etti.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2021-11-22 22:03:50



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